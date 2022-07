Alessandra Amoroso: “Tutto accade a San Siro” ecco le info utili

L’attesa è finita! È tutto pronto per lo straordinario concerto-evento “Tutto accade a San Siro” che si terrà mercoledì 13 luglio 2022. Per la prima volta in assoluto, Alessandra Amoroso canterà nella prestigiosa cornice del Meazza che ha visto protagonisti negli ultimi mesi Elton John, Cremonini e Marco Mengoni.

Alessandra Amoroso sarà la seconda artista italiana a cantare a San Siro dopo Laura Pausini, la donna dei record. “Tutto accade a San Siro” sarà il 200esimo live della cantante salentina che negli anni ha collezionato molti successi grazie al supporto costante della sua Big Family.

Tutto accade a San Siro

Per ringraziare i fan provenienti da tutta Italia, fino al 14 luglio, presso la Fondazione Catella è stato allestito il “Tutto Accade pop-up store”, un luogo in cui ritrovarsi non solo per festeggiare, ma anche per trattare alcune tematiche a lei legate all’attualità.

Inoltre, in attesa del super concerto a San Siro, se vi va di ripassare qualche brano di Alessandra Amoroso, questa sera – martedì 12 luglio – all’interno della fondazione ci sarà la “Karaoke night”. Per chiudere in bellezza, giovedì 14 luglio si terrà l’evento di chiusura “Tutto Accade a San Siro after party”. Come partecipare? Per accedere all’evento vi basterà registrarvi gratuitamente sul sito www.eventbrite.it

Se ancora non avete acquistato il biglietto per assistere al concerto, correte su TicketOne, su Vivaticket o nei punti vendita e di prevendita abituali.

Alessandra Amoroso San Siro – Info accessi

A partire dalle 17:30 sarà possibile accedere allo Stadio San Siro in base alla vostra tipologia di biglietto acquistato:

INGRESSO 3 – Primo e secondo anello verde numerati

– Primo e secondo anello verde numerati INGRESSO 4 – Platea numerata, posti pari

– Platea numerata, posti pari INGRESSO 7 – Secondo anello rosso numerato

– Secondo anello rosso numerato INGRESSO 8 – Primo anello rosso numerato

– Primo anello rosso numerato INGRESSO 9 – Terzo anello rosso numerato

– Terzo anello rosso numerato INGRESSO 10 – Platea numerata, posti dispari

– Platea numerata, posti dispari INGRESSO 11 – Persone con disabilità

– Persone con disabilità INGRESSO 13 – Terzo anello blu e verde numerati

– Terzo anello blu e verde numerati INGRESSO 14 – Primo e secondo anello blu numerati

A partire dalle 18:00 sul palco di Alessandra Amoroso si alterneranno diversi artisti per riscaldare l’atmosfera prima del live. I primi a salire saranno Stefano Fisico + Milla De La Soul (Dj set), poi si continuerà con Ricky Aristarco da RTL 102.5 (Dj set), Selton (Live) per poi chiudere con Mauro Ferrucci from “DB Boulevard” (Dj set).

Adesso non ci resta che attendere il grande giorno! Pronti per “Tutto accade a San Siro”?