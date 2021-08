Gianmarco Tamberi: prima delle Olimpiadi, la proposta di matrimonio

Prima di recarsi a gareggiare alle Olimpiadi di Tokyo, il campione olimpico Gianmarco Tamberi ha chiesto la mano della storica fidanzata, Chiara Bontempi.

Ieri sera, uno egli atleti italiani più quotati, Gianmarco Tamberi, si è guadagnato l’oro olimpico nelle categorie del salto in alta, alle Olimpiadi di Tokyo. L’atleta, prima di recarsi in Giappone, ha fatto la proposta di matrimonio alla storica fidanzata, Chiara Bontempi, con cui è legato sin dal 2009. La proposta non è stata così inaspettata, visto che già Tamberi aveva dichiarato nel 2016 di voler arrivare alle Olimpiadi, prima di chiedere a Chiara di diventare la sua futura moglie.

Vi sono poche notizie sul conto di Chiara Bontempi. Si sa che la ragazza è cresciuta insieme alla famiglia ad Ancona; la madre gestisce un negozio di alimentari ed ha un fratello, Gianmarco. Si è laureata a Verona nel 2019, per poi iniziare a spostarsi tra Roma e Milano per motivi lavorativi.

La promessa sposa non ha esitato a seguire il compagno per supportarlo durante le Olimpiadi di Tokyo: “Mi sembrava giusto esserci, vivere insieme l’esperienza giapponese è molto importante, soprattutto per lui che si nutre dell’energia del pubblico, e qui di pubblico non ce ne sarà. Volevo che, alzando gli occhi dalla pedana verso le tribune, vedesse almeno il volto di una persona che lo ama”– ha dichiarato.

Come accennato precedentemente, La Bontempi e Gianmarco Tamberi sono legati insieme dal 2009. Sin da subito hanno capito immediatamente di essere fatti l’uno per l’altra, e da lì non si sono più lasciati. E, ovviamente, una volta arrivata la proposta di matrimonio, la risposta non poteva che essere affermativa: “Non trovo le parole. L’emozione è talmente tanta che ancora non ci credo. Ti amo amore mio infinito, Ti direi di si ogni singolo giorno”– ha scritto Chiara su Instagram.