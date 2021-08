Abruzzo in fiamme: brucia la Pineta Dannunziana

Emergenza incendi in Abruzzo. La Regione è in fiamme dopo che una serie di roghi hanno colpito Pescara, devastando la Pineta Dannunziana

Nella giornata di ieri, domenica 1 agosto, una fitta rete di incendi ha colpito l’Abruzzo. A Pescara un incendio di vaste proporzioni si è esteso nella zona sud della città. Le aree interessate sono tra fosso Vallelunga, via Scarfoglio e via Terra Vergine.

Le fiamme hanno raggiunto anche il comune di Farindola, tristemente noto alle cronache per i tragici accadimenti all’Hotel Rigopiano, distrutto da una slavina nel 2017. Brucia anche la provincia di Chieti, tra San Vito, Fossacesia, Rocca San Giovanni, fino a Francavilla al Mare. Si aggiunge alla lista delle aree danneggiate la frazione di Pretaro.

Una situazione drammatica quella dell’Abruzzo. Le fiamme, alimentate da un forte vento caldo, continuano a propagarsi. I Vigili del Fuoco, sono al lavoro in queste ore e per la portata dell’evento si stanno servendo anche dell’elicottero. Diverse le testimonianze di terrore sui social. Alcuni bagnanti hanno riferito di “Un’enorme nube nera si sta alzando in direzione del mare, per via di un incendio che si è sviluppato alla Pineta».

Le fiamme infatti hanno raggiunto la Riserva naturale Pineta Dannunziana in Abruzzo. Situata nella zona meridionale di Pescara. Al momento il bilancio delle persone ferite è in crescita: sarebbero una quarantina le persone evacuate nel palafiere del porto turistico.

I Vigli del fuoco hanno messo in salvo una una bambina e due suore che vivono in una struttura prossima all’area dell’incendio. Avrebbero riportato un’intossicazione per aver inalato fumo, ma le loro condizioni non sarebbero gravi. I soccorsi continuano a prestare intervento all’interno di una situazione che ha messo l’Abruzzo in ginocchio.