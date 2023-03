Gianni Minà: mercoledì l’addio presso la camera ardente in Campidoglio

di Filomena Volpe

Gianni Minà, dopo aver fronteggiato una breve malattia cardiaca, è morto presso la clinica “Villa del Rosario“. Il noto giornalista aveva 84 anni.

Gianni Minà: l’apertura della camera ardente

La camera ardente sarà aperta mercoledì 29 marzo dalle 10 a alle 19 presso il Campidoglio.

Gianni Minà: cenni sulla sua vita

Nato a Torino il 17 maggio del 1938 da una famiglia di origini siciliane, ha collaborato con quotidiani e settimanali italiani e stranieri, ha realizzato molti reportage per la Rai e ha girato dei documentari su Che Guevara, Muhammad Ali, Fidel Castro, Rigoberta Menchú, Silvia Baraldini, il subcomandante Marcos, Diego Armando Maradona. Si è sposato due volte: dal primo matrimonio è nata la primogenita Marianna mentre dal secondo matrimonio con Loredana Macchietti sono nate Francesca e Paola.

Gianni Minà: “Mi hanno sempre attratto persone capaci di andare controcorrente”

“Mi hanno sempre attratto persone capaci di andare controcorrente, anche a costo dell’isolamento, della solitudine. Persone capaci di raccontare storie, di mostrare visioni altre. E inevitabilmente hanno acceso la mia curiosità, perché, come diceva il mio amico Eduardo Galeano, capace di raccontare la storia dell’America Latina attraverso racconti ironici e apparentemente non importanti, fatti di cronaca, ‘il cammino si fa andando’, non sai mai dove queste storie ti possano portare. E’ il bello della vita, tutto sommato”

