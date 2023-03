Pontecagnano, inaugurazione stadio comunale

di Rita Milione

Sabato 1 aprile, alle ore 10:00, sarà presentato alla cittadinanza il rinnovato stadio comunale 23 giugno 1978 (Via Stadio, 24 – Pontecagnano). Un momento particolarmente atteso dalla comunità, che da anni rivendicava l’utilizzo di una struttura ammodernata e maggiormente funzionale ai bisogni delle squadre cittadine.

Il costo complessivo degli interventi, derivante dai Fondi del Credito Sportivo, è di circa 700mila euro, attraverso i quali la struttura è stata completamente messa a nuovo e dal punto di vista della fruibilità e dell’impatto estetico. In particolare, con suddetta cifra è stata realizzata una nuova area di gioco in erba sintetica di ultima generazione, con recinzioni a norma, impianto di irrigazione automatico, nuove panchine, nuove porte. Inoltre, con fondi comunali, sono in via di realizzazione le nuove torri faro con impianto a led (130.000 €), l’adeguamento alla norma CONI degli spogliatoi lato est (100.000 €) e la sistemazione dei piazzali interni all’impianto sportivo, oltre alla nuova fognatura e la sistemazione della viabilità lato tribuna spettatori locali (70.000 €).

Il programma della giornata è molto fitto e prevede il coinvolgimento di tutte le realtà sportive del territorio, e non:

ore 10:00- taglio del nastro alla presenza del Consigliere delegato allo Sport Gaetano Nappo, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Sica e del Sindaco Giuseppe Lanzara;

ore 11:00 – torneo scuole calcio;

ore 12:00 – partita amministratori/ dipendenti comunali;

ore 13:00 – partita vecchie glorie;

ore 14:00 – pausa;

ore 15:00 – torneo scuole calcio.

“Abbiamo vinto la sfida più difficile: quella di riconsegnare alla città un luogo fondamentale per lo sport, l’aggregazione, il futuro dei giovani. Siamo davvero soddisfatti e contiamo di rendere questo spazio sempre più vivo, affollato, punto di riferimento per gli appassionati e per gli agonisti. Questa giornata di svago, incontro e gioia, costituirà il mero inizio di una serie di attività che intendono rilanciare la struttura, la zona, l’intera Pontecagnano Faiano”, ha sottolineato il Consigliere Gaetano Nappo.

“Portiamo a compimento un grande progetto, che il Covid ha in parte rallentato ma che finalmente si fa spazio nella nostra città. Negli anni, sono state tante le richieste di un impianto nuovo, da destinare a tutte le società che avessero la forza e la volontà di intraprendere un percorso riconosciuto anche a livelli più alti. Naturalmente, lo stadio sarà anche occasione di incontro e svago per altre attività legate al mondo del dilettantismo, dello svago, dei pubblici eventi. Raggiungiamo questo traguardo con immensa gioia e continuiamo il lavoro di consegna di grandi e piccole aree per la comunità. Un sentito grazie all’Assessorato ai Lavori Pubblici ed agli Uffici ad esso collegati: un progetto come questo è frutto dell’impegno di tutti”, ha affermato il Primo Cittadino di Pontecagnano Giuseppe Lanzara.