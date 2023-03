Pasqua 2023: ecco tutto quello che sicuramente non sai

di Filomena Volpe

La Pasqua è considerata una delle festività più attese dell’anno! Oltre ad essere un’importantissima ricorrenza cristiana e culturale che commemora la resurrezione di Gesù, porta con sé anche una ventata di rinascita, di speranza e di gioia. Scopriamo, insieme, tutto quello che sicuramente non sai in merito a Pasqua 2023!

Pasqua 2023: la data

Pasqua 2023 si festeggerà Domenica 9 Aprile.

Come calcolare quando cade la Pasqua?

Pasqua non cade mai in un giorno prestabilito ma sappiamo che questa ricorrenza coincide sempre con la domenica successiva alla prima luna piena post equinozio di primavera (21 Marzo). Stando a questi dati, dunque, Pasqua cadrà sempre in un arco temporale compreso tra il 22 marzo e il 25 aprile.

Pasqua 2023: differenza tra “Pasqua alta” e “Pasqua bassa”

La Pasqua si definisce “bassa” quando cade nell’ultima decade di marzo.

La Pasqua si definisce “alta” quando cade nella seconda metà di aprile.

Calendario della Pasqua anno per anno

Pasqua 2023 9 aprile 2023 domenica 14 Pasqua 2024 31 marzo 2024 domenica 13 Pasqua 2025 20 aprile 2025 domenica 16 Pasqua 2026 05 aprile 2026 domenica 14

Pasqua 2023- La settimana santa

Giovedì Santo: è il giorno che ricorda l’Ultima Cena e il tradimento di Giuda . Si richiama alla mente questo momento con la famosa “lavanda dei piedi” .

è il giorno che ricorda e il . Si richiama alla mente questo momento con la famosa . Venerdì di Pasqua: durante questo giorno ha luogo la famosa “Via Crucis” che commemora la Passione di Cristo .

durante questo giorno ha luogo la famosa che commemora la . Sabato di Pasqua: la sera inizia la Veglia Pasquale che si conclude verso mezzanotte con l’annuncio della resurrezione di Cristo.

la sera inizia la che si conclude verso mezzanotte con l’annuncio della resurrezione di Cristo. Domenica di Pasqua: si festeggia in famiglia e di mattina ci si reca in chiesa per la messa che celebra la Resurrezione di Cristo.

si festeggia in famiglia e di mattina ci si reca in chiesa per la messa che celebra la Resurrezione di Cristo. Lunedì dell’Angelo (o Pasquetta): è il giorno in cui l’Angelo comunica alle pie donne dirette al sepolcro che Gesù è risorto.

Pasqua-Tradizioni culinarie

Uova di cioccolato

L’usanza di regalare uova di cioccolato si deve ad un’azienda dolciaria inglese, la Cadbury. Inizialmente, infatti, si regalavano le uova di gallina, da sempre simbolo di rinascita e di vita.

La colomba pasquale

Le leggende legate alla nascita di questo dolce delizioso sono tante ma solo due sono le più importanti:

La prima leggenda narra che la regina longobarda Teodolinda, intorno al 610, abbia accolto l’arrivo a corte di San Colombano con un bel pranzo. Essendo in periodo di Quaresima, però, l’uomo fu costretto a non mangiare e a trasformare i piatti che imbandivano la tavola in colombe di pane.