Giappone, misteriosa palla di ferro arenata su una spiaggia

di Rita Milione

Una misteriosa palla di ferro è comparsa sulla spiaggia di Enshu nella città di Hamamatsu, sulla costa del Pacifico in Giappone, come riporta Ansa. La polizia e i residenti di una città della costa giapponese “sono rimasti sconcertati da una grossa palla di ferro che si è riversata su una spiaggia locale, con le autorità che hanno ammesso di non avere idea di cosa sia, ma non sta per esplodere”, assicura il Guardian nel descrivere la sfera: “Misura circa 1,5 metri di diametro, di color marrone-arancione con macchie di ruggine” che s’è arenata sulla spiaggia di Enshu della città di Hamamatsu, sulla costa del Pacifico del Paese.

I timori che potesse trattarsi di una mina sono stati esclusi dagli esperti, che hanno utilizzato la tecnologia a raggi X per esaminare l’interno della sfera scoprendo che è cava. L’area è stata isolata, le fotografie sono state inviate alle forze di autodifesa giapponesi e alla guardia costiera per un ulteriore esame. Qualcuno pensa che potesse anche trattarsi d’un pallone spia cinese, altri, invece, pensano che somiglia a qualcosa della popolare serie manga Dragon Ball , mentre altri sostengono che sia un Ufo. Ma la presenza di due maniglie rialzate sulla superficie della sfera – che indicano che può essere agganciata a qualcos’altro – ha suggerito una spiegazione più prosaica: che si tratti di una boa di ormeggio che si è semplicemente allentata ed è caduta.