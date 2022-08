Giffoni Day 8, Gary Oldman e Gabriele Mainetti incontrano i ragazzi

Fortissime emozioni nella ottava giornata del Giffoni Film Festival, i ragazzi della giuria hanno potuto incontrare e chiacchierare con l’Attore Gary Oldman (volto di Sirius Black in Harry Potter) e non solo; a far compagnia ai ragazzi è stato anche il regista Mainetti e l’attore Gianmarco Saurino.

Cloe Romagnoli, Noemi Brazzoli e Carolina di Domenico

Le tre attrici sono ospiti al Giffoni per presentare la loro nuova serie ”One Whis”: un prodotto per giovani e adolescenti che li avvicineranno alle dinamiche delle start up. Ai nostri microfoni, le protagoniste hanno raccontato il divertimento che provano sul set e la voglia di crescere e migliorare nel settore della recitazione.

Gary Oldman

L‘attore premio Oscar ha incontrato i ragazzi del festival per parlare del cinema, delle sue esperienze con registi come Nolan e della voglia di ”andare in pensione” quando non avrà più progetti a cui partecipare. Oldman ha regalato ai suoi spettatori una meravigliosa chiacchierata in cui ha spiegato il suo amore per il suo lavoro e in che modo sceglie i progetti da realizzare.

M.E.R.L.O.T. a Giffoni

Manuel Schiavone, meglio conosciuto con lo pseudonimo di MERLOT (M.E.R.L.O.T.) è un giovane cantante di origini lucane finalista di AmaSanremo. L’artista ha raccontato ai nostri microfoni della sua musica e delle esperienze che lo hanno fatto crescere e amare la musica.

Gianmarco Saurino a Giffoni

L’attore di ”Che Dio ci Aiuti” e ”Doc-nelle tue mani” ha parlato in conferenza stampa della sua passione per il sociale e della sua carriera da attore. La difficoltà di interpretare nuovi personaggi e la voglia di comunicare attraverso i suoi lavori.