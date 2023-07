Giffoni 2023, al via la 53esima edizione

di Annamaria Postiglione

Al via oggi la 53esima edizione del Giffoni Film Festival: tema di quest’anno “INDISPENSABILI“. La rassegna che ospiterà i protagonisti del mondo della tv, musica, spettacolo e cultura si svolgerà sempre presso la Multimedia Valley di Giffoni fino al prossimo 29 luglio.

A dare il via nella sala conferenze è stato Claudio Gubitosi, fondatore e direttore del Giffoni Film Festival, accompagnato da Rosaria Giannella, direttrice generale ufficio per le politiche giovanili, e Adriano Scaletta, responsabile di progetto per l’ufficio delle politiche giovanili. Nel corso della conferenza, è stata introdotta la categoria che si interfaccerà di più con il mondo fuori Giffoni, “IMPACT“. Giovani dai 18 ai 30 anni saranno messi in stretto contatto con le istituzioni, aziende ed intellettuali per poter essere parte sempre più integrante del loro futuro. Essere protagonisti del domani e parte integrante del cambiamento.

Quest’anno saranno tanti gli ospiti che si alterneranno in questa 10 giorni dedicata al mondo del cinema. Grande attesa questo pomeriggio per l’arrivo dello scrittore Erri De Luca che ha ideato l’immagine di #Giffoni53. Nel pomeriggio, sono attesi i primi ospiti della tv e della musica come Claudio Bisio,, al suo esordio come regista con “L’ultima volta che siamo stati bambini“, Diana Del Bufalo e Angelina.