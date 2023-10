Giffoni, incidente tra bus e bici: morto il ciclista

di Antonio Jr. Orrico

Una nuova tragedia si è verificata in strada. Un altro incidente mortale si è verificato lungo le strade della provincia di Salerno. Ad essere colpito, questa volta, è il confine tra Giffoni Valle Piana e Montecorvino Pugliano. Nei Picentini, infatti, questa mattina si è consumato un nuovo scontro tra un bus e una bicicletta. Sull’arteria che collega i due paesi della provincia di Salerno ha perso la vita un ragazzo.

Secondo la dinamica e le prime ricostruzioni dell’incidente, il giovane era in sella alla sua bicicletta, quando, per cause ancora non chiare, ha impattato contro un bus. Lo scontro è stato violentissimo. Il ragazzo è rimasto completamente sbalzato dal suo veicolo, finendo, dopo un volo, sull’asfalto. Impatto che è risultato poi fatale al giovane. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma è stato inutile ogni tentativo di rianimare il giovane.

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Battipaglia e gli agenti della polizia municipale di Giffoni Valle Piana. Le cause dell’incidente sono ancora da stabilire. Tra i primi a giungere sul luogo dell’incidente, vi è anche il sindaco del Comune, Antonio Giuliano, che ha commentato la vicenda.

“È un momento di dolore e di sconforto per tutta la comunità dei Picentini. Non ci sono mai stati incidenti così gravi su quel tratto di strada, è qualcosa di abbastanza inedito per noi e per la nostra comunità. Sicuramente non si può parlare di una strada pericolosa.” ha dichiarato il sindaco, con molta tristezza nei confronti di quanto accaduto.