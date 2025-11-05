Giffoni Multimedia Valley: Zero Waste – Comunità sostenibili

di Redazione ZON

Evento promosso da EcoAmbiente Salerno S.p.A. e EdA Salerno dedicato alla sostenibilità ambientale

Presentazione del primo Report di Sostenibilità VSME di EcoAmbiente Salerno S.p.A.

Il 7 novembre, presso la Giffoni Multimedia Valley, dalle 10:00 alle 13:00, si terrà una giornata speciale organizzata dal Dipartimento Educational di EcoAmbiente Salerno S.p.A.

Zero Waste – Comunità sostenibili è il primo di una serie di appuntamenti annuali promossi da EcoAmbiente Salerno, rivolti a Comuni, società pubbliche e private, realtà del terzo settore e scuole della provincia di Salerno. L’obiettivo è valorizzare l’impegno e le buone pratiche ambientali, l’innovazione sostenibile e la cultura della responsabilità.

Il contest “Urban Projects”

Durante la giornata saranno premiati gli studenti che hanno partecipato al contest “Urban Projects”, un’iniziativa dedicata a sensibilizzare le nuove generazioni sui temi del green, con particolare attenzione alla corretta gestione della frazione organica dei rifiuti.

Tantissimi gli istituti di ogni ordine e grado che hanno aderito al progetto, accogliendo gli esperti di EcoAmbiente in aula, effettuando visite guidate presso gli impianti e realizzando progetti di rigenerazione urbana.

Riconoscimenti e presentazioni

Nel corso dell’evento sarà riconosciuto il lavoro quotidiano delle amministrazioni comunali e delle aziende del settore che collaborano con EcoAmbiente, condividendo l’impegno per la tutela del territorio e la costruzione di un futuro sostenibile.

Sarà inoltre presentato il primo Report di Sostenibilità VSME, frutto di un lavoro rigoroso realizzato da Turtle Srl, spin-off dell’Università di Bologna. Il report rappresenta un momento di confronto per individuare strategie, buone pratiche e percorsi condivisi a beneficio delle comunità. Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione del capitale umano.

Progetti futuri e nuove sfide

La conclusione di Urban Projects sarà anche l’occasione per anticipare il nuovo contest che verrà lanciato nelle prossime settimane e per annunciare il rafforzamento dei rapporti con i Consorzi di filiera, che supporteranno ancora di più le attività future.

“Ci rivolgeremo a una platea di giovani con cui desideriamo dialogare apertamente su progetti, sfide e opportunità da costruire insieme, nel segno di una comunità educante e solidale.”— Giovanni Coscia, Presidente di EdA.

“La strategia più efficace per ridurre l’impatto ambientale passa, senza dubbio, attraverso il concetto di rifiuti zero, da qui il nome dell’iniziativa. Zero Waste è un approccio che mira a ridurre al minimo la quantità di rifiuti prodotti, favorendo la creazione di un ciclo sostenibile in cui ogni materiale viene utilizzato in modo responsabile e smaltito in modo ecologico. La sostenibilità non come concetto ideale, ma come azione concreta, dove l’impegno del singolo diventa determinante per la collettività.”— Nicola Ciancio, Presidente di EcoAmbiente.

Partner dell’iniziativa