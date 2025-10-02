Giffoni, “Porta i nonni al cinema”: domenica 5 ottobre, la festa speciale per le famiglie

di Redazione ZON

Domenica 5 ottobre Giffoni celebrerà la Festa dei Nonni con una mattinata speciale fatta di coccole, cinema e divertimento.

Un appuntamento che ormai è diventato un tassello prezioso di Giffoni, in linea con la sua mission: essere una casa aperta tutto l’anno per i giovani e le loro famiglie. E così come i nonni, ogni giorno, si dedicano a bambine e bambini, ragazze e ragazzi, offrendo loro amore e comprensione, anche Giffoni conferma in ogni occasione il suo essere luogo magico dell’accoglienza.

Ancora una volta il claim scelto per celebrare questa ricorrenza è “Porta i nonni al cinema”: nonni e nipoti avranno infatti l’opportunità di assistere nella Sala Blu della Multimedia Valley alla proiezione di un film di animazione.

Ogni partecipante potrà poi portare a casa un ricordo di questo evento, con una foto istantanea che sarà scattata alle famiglie che aderiranno all’iniziativa con un photocall tutto per loro, grazie alla collaborazione con Foto Ema.

Inoltre ci sarà una piccola sorpresa: un gadget che simbolicamente consentirà di custodire i ricordi e di essere compagno di viaggio nelle prossime avventure.

L’appuntamento è alle 10.00: prima della proiezione sarà possibile gustare una dolce colazione, grazie al contributo della Centrale del Latte di Salerno.

Dopo tutti in sala, a luci spente, per farsi travolgere dalle emozioni che solo il grande schermo sa regalare, per poi farsi rapire da musica e canzoni.

“La celebrazione della Festa dei nonni a Giffoni è diventato ormai un appuntamento fisso e molto atteso – sottolinea Jacopo Gubitosi, direttore generale – I nonni sono stati una figura importantissima per me e tanto devo a loro per la mia crescita di uomo e di professionista. Sono capaci di accogliere, di tendere la mano, di far sentire importanti, proprio come Giffoni vuole rendere protagonisti tutti i suoi giovani”.

