Salerno, due giorni con “Incontri”: danza contemporanea tra ecologia, ritualità e ricerca interiore

di Redazione ZON

4 – 5 OTTOBRE, SALA PASOLINI

Sabato 4 ottobre

Alle ore 21, alla Sala Pasolini di Salerno, prosegue “Incontri”, la rassegna di danza contemporanea organizzata dall’Associazione Campania Danza con la direzione artistica di Antonella Iannone.

In scena un’anteprima della Cornelia Dance Company con le coreografie di Mauro De Candia e Antonio Ruz.

“To my skin” è un dittico che affronta il tema eco-ambientale con due visioni complementari:

“Before/After” di Mauro De Candia: rompe i confini fragili tra uomo e natura. Strutture apparentemente statiche rivelano trasformazioni imprevedibili. Corpi che fendono lo spazio creando movimento, come se la pelle stessa implodesse sotto il gelo.

di Mauro De Candia: rompe i confini fragili tra uomo e natura. Strutture apparentemente statiche rivelano trasformazioni imprevedibili. Corpi che fendono lo spazio creando movimento, come se la pelle stessa implodesse sotto il gelo. “Ardor” di Antonio Ruz: mette in scena la tensione del corpo sotto il calore, un magma di resistenza e abbandono, distruzione e rinascita. Ogni scioglimento è metamorfosi, ogni collasso è difesa.

Domenica 5 ottobre

Alle ore 18.30, la compagnia ResExtensa apre l’appuntamento con la coreografia “Acqua Madre – Canti di onde e acque” di Elisa Barucchieri, in collaborazione con:

Serena Angelini

Simona Dammicco

Giulia Maffei

Fabiana Mangialardi

Federica Priore

Un potente viaggio tra rituali antichi, archetipi universali e forza primordiale del femminile. Cinque danzatrici trasformano la danza in rito collettivo e atto di connessione con natura e comunità.

A seguire, “Lay Bare” di Antonella Albanese e Cassandra Bianco, un lavoro che invita a spogliarsi del sovraccarico emotivo e materiale per ritrovare l’essenza più intima. La danza e la musica diventano espressione e liberazione, in un percorso di rinascita condiviso dallo spettatore come esperienza meditativa e trasformativa.

Organizzazione

La rassegna di danza “Incontri” è organizzata dall’Associazione Campania Danza con il sostegno di:

Ministero della Cultura

Regione Campania

Bimed

Informazioni e biglietti

I biglietti sono acquistabili al botteghino la sera dello spettacolo.

Per maggiori informazioni: [email protected]