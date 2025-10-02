Salerno “Aladino – Le notti d’Oriente” apre la 14ª edizione di C’era una volta – I Family Show
Aladino – Le notti d’Oriente è più di uno spettacolo: è un tuffo in un mondo incantato dove i desideri possono avverarsi
Domenica 5 ottobre al Teatro delle Arti di Salerno tre imperdibili repliche alle ore 11:00, 17:00 e 19:15
La magia prende vita sul palco del Teatro delle Arti di Salerno con “Aladino – Le notti d’Oriente”, spettacolo inaugurale della 14ª edizione di C’era una volta – I Family Show, la fortunata rassegna dedicata alle famiglie firmata dalla Compagnia dell’Arte.
Un appuntamento da non perdere: grandi e piccini saranno accompagnati in un viaggio straordinario tra sogni, magia e amicizia senza confini.
Lo spettacolo
Diretto dal regista Antonello Ronga, lo spettacolo è liberamente ispirato al celebre racconto persiano Aladino e la lampada meravigliosa, tratto dalla raccolta Le Mille e una Notte.
Una commedia musicale ritmata e coinvolgente, colorata e divertente, che fa volare il pubblico su un tappeto magico tra:
- musiche incalzanti
- coreografie spettacolari
- effetti visivi mozzafiato
La storia
Sul palco si racconta l’incontro tra Aladino, giovane ragazzo di strada astuto e sognatore, e la più bella principessa d’Oriente, che scoprendo il mondo esterno fugge dal suo palazzo.
Tra i due nasce un’amicizia autentica, destinata a trasformarsi in amore grazie ai consigli del fidato compagno di Aladino: un Genio della Lampada davvero speciale.
Il cast
Un cast di talento porta in scena questa straordinaria avventura:
- Gianni D’Amato
- Giovanni D’Auria
- Alessandro Musto
- Aurora Renata Ronga
- Francesco Maria Sommaripa
- Peter Zobel
Produzione
- Coreografie: Fortuna Capasso (Professional Ballet diretto da Pina Testa)
- Scenografie video: Marcello De Martino
- Service: GfM Service
- Costumi: Francesca Canale
- Direzione organizzativa: Valentina Tortora
- Segreteria: Monica Lamberti
- Amministrazione: Mauro Collina
Biglietti
I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro delle Arti, aperto tutti i giorni dalle 17:00 alle 21:00.
Un’avventura da vivere
Un’avventura musicale per tutta la famiglia, tra sogno, risate e magia… su un tappeto volante!
