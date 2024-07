Giffoni School Experience: al via la quarta edizione del festival nelle scuole

di Redazione ZON

School Experience, il festival itinerante di cinema per le scuole organizzato da Giffoni e promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, arriva alla sua quarta edizione ed inizia a muovere i primi passi in vista dell’avvio delle attività previsto con l’avvio del nuovo anno scolastico, a partire da ottobre di quest’anno e fino a maggio 2025.

L’obiettivo del Festival è offrire un’esperienza coinvolgente, mirata a informare e professionalizzare un pubblico non specialistico, nello specifico quello scolastico, sui mestieri del cinema e sulla produzione audiovisiva.

“La quarta edizione di School Experience – dichiara Claudio Gubitosi, fondatore di Giffoni – rappresenta una delle tappe più importanti del percorso molto lungo che in questi anni abbiamo seguito insieme all’istituzione scuola perché esiste una relazione molto stretta e molto costruttiva tra Giffoni ed il mondo scolastico, una relazione fatta di scambio, di sostegno reciproco. Un’idea come Giffoni non avrebbe potuto crescere se non avesse trovato nella scuola un interlocutore sempre pronto a rispondere e disponibile ad aprirsi verso nuove frontiere didattiche. Si afferma di nuovo ed in maniera ancor più forte con questa iniziativa la funzione didattica del cinema e dell’audiovisivo in generale”.

“Nell’ideare School Experience – spiega Antonia Grimaldi che firma la direzione scientifica del progetto – abbiamo pensato innanzitutto a delle tematiche, quelle per le quali sentivamo maggiore urgenza di affrontare, e le abbiamo collegate ai luoghi, ai territori provando a raccontarli attraverso la potenza dell’immagine. Da qui la decisione di puntare molto sul tema della periferia che da luogo di marginalità ambisce a diventare sempre più spazio di creatività e di innovazione, occasione di riscatto, posto dove le comunità vivono con orgoglio e dignità, affermando il valore importantissimo dell’identità e praticando nei fatti un’appartenenza che spesso si traduce in coesione, in solidarietà. Valori che vogliamo gli alunni e gli studenti possano approfondire nel loro percorso formativo”.

“La quarta edizione di School Experience – aggiunge Marco Cesaro, project manager – mette insieme tutta l’Italia, da Nord a Sud, con otto tappe, ampliando perciò la platea dei partecipanti rispetto all’ultima rassegna. Lo facciamo grazie ad un importante partnerariato che abbiamo messo insieme e con il coinvolgimento di quasi duecento plessi scolastici, coprendo scuole di ogni ordine e grado. Ci aspettiamo di avere molte candidature come audiovisivi da avere in concorso e tanti prodotti di qualità in linea con le precedenti edizioni. Siamo orgogliosi del fatto che il Mim ed il Mic ancora una volta abbiano apprezzato la qualità della nostra progettualità, ponendola ai vertici di quelle che sono state ammesse a finanziamento”.

Rispetto alla precedente edizione, il format pensato da Giffoni si fa ancora più ampio con il coinvolgimento di otto Regioni italiane, rispetto alle quattro presenti nella precedente rassegna, e la costituzione di un partnerariato ancora più ricco. La rassegna prevede il coinvolgimento di studenti e docenti, ma complessivamente di tutta la comunità educante ed operatori in un’ottica di sinergia e di confronto tra la dimensione scolastica e quella socio-sanitaria, un’integrazione che si sta rivelando sempre più necessaria e proficua per i risultati potenzialmente raggiungibili in termini di inclusione e coesione.

Le otto Regioni interessate dal Festival

Le otto Regioni interessate dal festival con le relative località coinvolte dal progetto:

Calabria (Cittanova);

(Cittanova); Sardegna (Nuoro, Tonara e Sassari);

(Nuoro, Tonara e Sassari); Emilia Romagna (Ferrara);

(Ferrara); Puglia (Massafra);

(Massafra); Lazio (Ceccano);

(Ceccano); Basilicata (Montescaglioso);

(Montescaglioso); Piemonte (Savigliano);

(Savigliano); Campania (Giffoni Valle Piana)

Il progetto punta alla sensibilizzazione e formazione delle studentesse e degli studenti attraverso l’utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo.

1.318 plessi scolastici coinvolti nelle attività di educazione all’immagine

Le attività rientrano nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e sono state finanziate grazie al bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale” A.S. 2024-2025 che prevedeva una dotazione finanziaria di due milioni e trecentomila euro per l’intero territorio nazionale. Undici le rassegne finanziate dal MIC e dal MIM. I comuni interessati dalle iniziative didattiche sono 435. I plessi che beneficeranno delle attività di educazione all’immagine sono 1.318. I progetti finanziati coinvolgono tutti i livelli di istruzione: il 32% delle attività è rivolto alle scuole primarie; il 20% a istituti secondari di primo grado; il 22% a istituti secondari di secondo grado; il 16% alle scuole dell’infanzia; il 9% agli istituti comprensivi. Saranno circa 12.508 i docenti coinvolti sull’intero territorio nazionale.

Il tema: la periferia

Il filo conduttore di School Experience 4 – la cui direzione scientifica è affidata ad Antonia Grimaldi del team di Giffoni – sarà la periferia di cui si vuole approfondire ruolo, funzioni, prospettive e visioni, la periferia intesa come luogo in cui vivono e si determinano comunità, dove sentirsi profondamente radicati per una spiccata questione identitaria per bypassare finalmente la concezione di marginalità a cui tradizionalmente si fa riferimento.

Programma della quarta edizione

Il programma di questa quarta edizione sarà suddiviso in due assi principali, uno che fa riferimento alle proiezioni e ai film in concorso ed il secondo che prevede laboratori, workshop, formazione e la realizzazione di un prodotto audiovisivo. Le attività di School Experience 4 coinvolgeranno un totale di 196 plessi, nello specifico soprattutto scuole primarie (29%) e istituti secondari di primo grado (26%).

Il partnerariato costruito dall’Ente Autonomo Giffoni Experience è composto da: Associazione Astronave a Pedali Onlus, Associazione Prosopon, Impresa sociale Nuovi Scenari, IndieGesta APS, Cinema Andrisani – Associazione Cinecreando, Il Serraglio APS e l’Associazione Musicfilm.

School Experience è prima di tutto un festival che prevede la presenza di film e prodotti audiovisivi in concorso.

Quattro sezioni

Il festival si articola in quattro sezioni:

Sezione di lungometraggi e cortometraggi realizzati da professionisti italiani e stranieri e destinati ad un pubblico di bambini e ragazzi

realizzati da professionisti italiani e stranieri e destinati ad un pubblico di bambini e ragazzi Your Experience +3 , sezione riservata a produzioni nazionali che coinvolgano in maniera attiva studenti dai 3 ai 10 anni e che siano state realizzate da Scuole dell’Infanzia, Primarie o Associazioni Culturali;

, sezione riservata a produzioni nazionali che coinvolgano in maniera attiva studenti dai 3 ai 10 anni e che siano state realizzate da Scuole dell’Infanzia, Primarie o Associazioni Culturali; Your Experience +11 , sezione riservata a produzioni nazionali che coinvolgano in maniera attiva studenti dagli 11 ai 13 anni e che siano state realizzate da Scuole Secondarie di I grado o Associazioni Culturali, singoli videomaker;

, sezione riservata a produzioni nazionali che coinvolgano in maniera attiva studenti dagli 11 ai 13 anni e che siano state realizzate da Scuole Secondarie di I grado o Associazioni Culturali, singoli videomaker; Your Experience +14, sezione riservata a produzioni nazionali che coinvolgano in maniera attiva studenti dai 14 ai 20 anni e che siano state realizzate da Scuole Secondarie di II grado a Associazioni Culturali, singoli videomaker. A conclusione delle otto tappe in cui si compone il festival, per ciascuna sezione verrà assegnato il premio “School Experience Festival Award”.

Per partecipare a School Experience portando un proprio prodotto bisognerà candidarsi

Possono partecipare al concorso per le varie sezioni i film prodotti dopo il 1 gennaio 2022, realizzati da professionisti, da associazioni o da Istituti Scolastici.

Possono essere iscritti

lungometraggi ;

; cortometraggi (massimo 25 minuti);

(massimo 25 minuti); spot (massimo 1 minuto);

(massimo 1 minuto); documentari (massimo 25 minuti) la cui durata dovrà comprendere titoli di testa e di coda.

Ci si potrà candidare a partire da lunedì, 15 luglio, fino al prossimo 5 ottobre. L’iscrizione è gratuita.

Due modalità di iscrizione

La prima prevede il possesso di tutte le liberatorie per l’uso delle immagini dei ragazzi su YouTube, Facebook, Instagram e altri social. Bisognerà caricare il film su Youtube o Vimeo con password e andare sul sito https://filmfreeway.com/SchoolExperienceFestival e seguire le istruzioni caricando le informazioni, almeno una foto del film e il film che risulterà così iscritto.

La seconda modalità si svolge sul sul sito www.schoolexperience.it. Basterà compilare l’entry form nel quale si dovrà indicare il link Vimeo o YouTube per permettere ai selezionatori di visionare l’opera e, inoltre, aggiungere un link drive per scaricare le foto del film e le informazioni necessarie in caso di selezione

Entro il 10 ottobre 2024, School Experience Festival pubblicherà l’elenco dei film selezionati che saranno proposti durante il festival.