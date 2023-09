Giffoni Innovation Hub: tre eventi da segnare ad Ottobre

di Antonio Jr. Orrico

Ottobre è il mese dove il concetto di innovazione si apre agli appassionati di nuovi linguaggi e nuove tecnologie, per gli innovatori, per gli startupper, per i giovani sognatori e per gli esperti del commercio online. Il programma delle attività promosse da Giffoni Innovation Hub inizia con la Milano Digital Week e procede con due eventi (ECommerce Hub e SIOS23 Giffoni).

Questi si terranno nella Multimedia Valley di Giffoni Valle Piana. Per il secondo anno di fila, diventerà punto d’incontro tra esperti e profani incuriositi dalle novità, tra rappresentanti delle Istituzioni, aziende e under 30. Un luogo in cui confrontarsi sui possibili scenari e sulle evoluzioni di un mercato digitale in evoluzione che richiede nuove competenze e nuove figure professionali.

Tre gli eventi da non perdere

Il primo da segnare in agenda è quello del 5 ottobre. Giffoni Innovation Hub, in qualità di partner culturale della Milano Digital Week promuoverà in collaborazione con Adecco, l’evento ‘Play your future’.

Un appuntamento, presso Spazio Phyd, via Tortona 31 e in live streaming al link https://call.giffonihub.com/milano-digital-week-2023/. Vedrà insieme studenti universitari, esperti di settore e content creator confrontarsi sul mondo del gaming e discutere di creazione di contenuti digitali, AI, gamification e talent attraction. Un modo per indagare sulle nuove professioni legate alle nuove tecnologie.

Il 6 ottobre, invece, gli spazi della Multimedia Valley ospiteranno la nona edizione di Ecommerce HUB. Evento completamente dedicato all’e-commerce che torna, dopo il successo dell’anno scorso, non a caso in Campania. Si tratta della prima regione del Mezzogiorno per numero di esercenti e-commerce e terza a livello nazionale nella classifica Top 5000 esercenti e-commerce in Italia, dopo Lombardia e Lazio.

Il terzo evento da calendarizzare è quello del 13 ottobre: Il SIOS23 Giffoni promosso da StartupItalia. Dopo “Reloaded”, quest’anno il tema sarà “Indispensabili“, in continuità con la 53esima edizione del Giffoni Film Festival di luglio scorso. Una giornata di incontro e confronto tra aziende, under 30 ed esponenti del mondo delle Istituzioni come l’assessore regionale alla Ricerca, Innovazione e Startup Valeria Fascione.

“Siamo un’azienda che non si ferma mai e con il mese di ottobre, periodo dell’anno associato al letargo, vogliamo spronare le tante ragazze e ragazzi che ci sostengono offrendo loro un vasto ventaglio di eventi e incontri a Giffoni e in giro per l’Italia a tema innovazione. Uno dei nostri obiettivi è quello di contribuire in modo concreto allo sviluppo del sistema innovativo nazionale e internazionale dopo il successo dello scorso anno.” ha spiegato Antonino Muro, CVO e Cofounder di Giffoni Innovation Hub.