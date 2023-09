Salerno, alla Stazione Marittima attracca la Norwegian Epic

di Antonio Jr. Orrico

Una stagione davvero incredibile per il turismo di Salerno. Il mese di settembre, infatti, sembra non aver esaurito la “stagione di caccia” e l’esodo estivo da parte di tutti i turisti, anche esteri, che arrivano nel capoluogo di provincia. Infatti, questa mattina alla Stazione Marittima è attraccata la “Norwegian Epic”, la cui stazza domina la vista sul lungomare cittadino. Una nave ricca di turisti norvegesi, che ha portato una ventata di freschezza in tutta la città.

La Norwegian Epic, stando a quanto avevano dichiarato alcune voci di corridoio, sospenderà le crociere invernali, quelle della stagione che parte il 1 Dicembre e finisce il 9 Aprile. Dunque quello di Salerno potrebbe rappresentare uno degli ultimi viaggi annuali della nave. La nave è sbarcata al Molo Manfredi, in una stagione che è stata particolarmente produttiva, soprattutto per quanto riguarda gli sbarchi di navi da crociera famose.

Dalla Norwegian Epic, sono scesi tantissimi turisti sulla terraferma, per concedersi una mattinata di escursioni nelle due Costiere, ma anche per i vicoli e le botteghe del Centro storico, dando impulso anche alle attività economiche locali. Insomma, si profila un vero e proprio successo per lo sbarco da parte di questa nuova ondata di turisti, che sicuramente farà scalpore all’interno della città.