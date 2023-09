Salerno, prime prenotazioni per le Luci d’Artista a Novembre

di Antonio Jr. Orrico

Una delle attrazioni più importanti di tutta Salerno, soprattutto nel periodo pre-natalizio. Le Luci d’Artista continuano ad essere un attrattore turistico di grande rilevanza per la città di Salerno. E anche quest’anno, sicuramente, diventeranno uno dei principali poli per la movida della città, soprattutto con l’avvicinarsi di Dicembre. Come riportato da “Il Mattino“, tutti sono in attesa della partenza dell’edizione 2023 della kermesse natalizia.

Nel frattempo, però, la buona notizia è che già si registrano le prime prenotazioni in tutta Salerno per il fenomeno delle Luci d’Artista. Infatti, sembra che ci sia un nuovo boom per quanto riguarda la marea di gente che, quasi sicuramente, accorrerà per vedere uno dei fenomeni più importanti dell’anno di tutta Salerno. Il presidente di ABBAC, Agostino Ingenito, ha evidenziato questa nuova tendenza.

“Ci sono persone che hanno già vissuto la bella esperienza natalizia e che stanno effettuando prenotazioni per garantirsi un posto letto in quel periodo.” ha dichiarato Ingenito. Con luglio e agosto alle spalle, è tempo di bilanci per la stagione turistica estiva che gli addetti del settore definiscono soddisfacente, nonostante le attese fossero un po’ più alte.

Ma la parte più importante, il ruolo fondamentale per quanto riguarda le Luci d’Artista di Salerno la giocherà Settembre. Infatti, è proprio nel mese in corso che, solitamente, le prenotazioni salgono a dismisura. La parte più importante sarà giocata soprattutto per quel che riguarda i vacanzieri dall’estero, i quali ricopriranno un ruolo fondamentale per l’affluenza della città nel periodo pre-natalizio. Una mossa che, in un modo o nell’altro, avrà i suoi effetti.