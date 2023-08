Salerno, sicurezza a rischio a causa della movida

di Antonio Jr. Orrico

Un periodo difficile, in cui gli episodi continuano ad essere tantissimi. Salerno è un calderone, soprattutto in questi movimentati giorni di Agosto. Il sindaco Vincenzo Napoli, dopo l’ennesimo grave episodio di violenza che si è registrato in città la notte tra sabato e domenica scorsi, ha incontrato, a tal proposito, il questore di Salerno Giancarlo Conticchio e il Prefetto Francesco Russo. Se solo un mese fa, i commercianti si lamentavano per via della mancata affluenza del “pubblico”, ora il discorso sembra essere totalmente inverso. Lo scorso sabato, infatti, un 17enne è stato colpito al torace, in una sparatoria, proprio in Via Canali.

Questo grave episodio ha portato il sindaco Napoli a confrontarsi con gli inquirenti, con il questore e con il Prefetto. L’obiettivo è quello di dare una stretta alla sicurezza della città. Alla base dell’incontro, dunque, vi è la richiesta di verificare la possibilità di ristabilire, così come fatto in passato, delle stazioni fisse di forze dell’ordine. Queste verrebbero “montate” nei luoghi cospicui della movida con un pattugliamento interforze in modo che ci sia una presenza fisica sul territorio. Il sindaco vuole dare una stretta e una fine a tutti questi casi molteplici che si stanno susseguendo sul territorio di Salerno.

Il sindaco Napoli ha parlato dell’accaduto chiaramente, spiegando a tutti i problemi: “Noi abbiamo una difficoltà in quanto a uomini e mezzi perché da soli non reggiamo questa possibilità ma facendo uno sforzo interforze credo si possa dare una risposta almeno in termini di presenza istituzionale sui luoghi della movida.”