Shock ad Agropoli: ragazzo disabile bullizzato e denudato da coetanei

di Pasquale Capasso

Stando a quello che si apprende dalla pagine de Il Mattino, l’episodio è avvenuto alcuni giorni fa ad Agropoli, comune in provincia di Salerno. Qui, un ragazzo disabile sarebbe stato accerchiato da un gruppo di coetanei, lo hanno poi bullizzato e denudato.

Sulla vicenda sono ancora in corso le indagini. Infatti, i Carabinieri della compagnia locale stanno svolgendo le opportune indagini per risalire all’identità dei giovanissimi.

Agropoli, ragazzo bullizzato da coetanei: rabbia e indignazione in paese

Come si raccontava poc’anzi, nei giorni scorsi nel comune di Agropoli, in provincia di Salerno, è avvenuto un episodio che ha lasciato di stucco tutti. Un ragazzo disabile, infatti, sembra che sia stato accerchiato, percosso e costretto a denudarsi da un gruppo di coetanei.

Emergono particolari angoscianti sulla vicenda.

Mentre i bulli compivano quanto descritto sopra, il ragazzo per la paura e lo choc avrebbe accusato una crisi epilettica. Il giovane è stato soccorso dai sanitari del 118 allertati da alcuni passanti che lo hanno notato a terra.

Infine, i Carabinieri della compagnia locale stanno facendo le dovute indagini per risalire all’identità dei giovanissimi che si son resi responsabili dell’episodio.

