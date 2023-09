Salerno, rapina da 4mila € al supermercato a Torrione

di Antonio Jr. Orrico

Un nuovo accaduto molto duro. A Torrione, un celebre quartiere di Salerno, in un supermercato è stata commessa una nuova rapina. Non molto tempo fa, sempre a Salerno, al Parco Arbostella, i ladri ne misero a segno un’altra, ai danni del titolare di un bar nel vano bancomat di Banca Sella. Una rapina che, anche questa volta, è andata più che bene per chi ha compiuto il colpo. Sabato scorso, prima delle 22, il misfatto è stato compiuto.

Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, in edicola questa mattina, il bottino dei rapinatori di Salerno si aggira sui 4000 €. Un uomo armato, probabilmente di pistola giocattolo, con il volto travisato, è entrato, si è avvicinato alla cassa e, sotto la minaccia dell’arma, si è fatto consegnare il denaro dall’addetta. Successivamente, in modo piuttosto repentino e veloce, è uscito dall’esercizio commerciale. Poi è salito sullo scooter di un complice che lo attendeva fuori per darsi alla fuga.

Un colpo sicuramente ben organizzato, che non lascia scampo all’ipotesi di una pre-meditazione da parte degli stessi rapinatori. Su quanto accaduto, sta subito indagando la Polizia. Dopo essere stata raccolta la testimonianza della vittima si stanno analizzando i video delle telecamere di sicurezza per cercare di identificare i due.