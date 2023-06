Giffoni Valle Piana, la Pizzeria De Rossi a due passi dalla Cittadella del Cinema

di Redazione ZON

Una pizzeria che esalta i prodotti tipici locali è molto di più che un semplice ristorante, è un’esperienza che celebra la ricchezza di un territorio, quello di Giffoni Valle Piana. Un viaggio nel cuore della tradizione immersi in un’atmosfera che cattura l’essenza della cultura culinaria dei Picentini. Si tratta della Pizzeria De Rossi di Vincenzo Forte che cambia sede posizionandosi a pochissimi metri dalla location che ospita il ben noto Giffoni Film Festival.

LA PROPOSTA GASTRONOMICA

La pizza, con pre impasto biga, idratazione all’82%, è un prodotto di livello eccezionale. Soffice, di stile contemporaneo dal cornicione gonfio quanto basta e con una struttura importante che dimostra un’ottima gestione della maturazione dell’impasto e della lievitazione. Una leggerezza di pizza che si fa sentire al gusto grazie anche ai tanti prodotti di estrema qualità utilizzati, uno tra questi le conserve dell’azienda Casa Marrazzo, eccellenza gastronomica campana riconosciuta in tutto in territorio nazionale ed anche oltre. Se la margherita è una scelta da fare sempre per provare una nuova pizzeria, degna di nota è anche la Nerano con crema di zucchine, zucchine fritte e crema di provolone del Monaco Dop. Tanta tradizione servita in maniera simpatica con gli iconici pentolini arrotolati in uno strofinaccio, cosi come si portavano una volta i piatti nei campi od ancora nelle uscite. Ed è cosi che si presentano quindi la pasta e patate, gli ziti spezzati a mano con la genovese ed ancora con il ragù napoletano cotto per tante di quelle ore che il sapore intenso ne è testimone.

I condimenti di genovese e ragù napoletano li troverete anche nella proposta dei secondi. Un omaggio alla terra in cui siamo con un raviolo alla salsa di nocciole, ovviamente la tonda IGP di Giffoni. Gli antipasti con prodotti locali e i fritti di qualità anticipano tutto questo ben di dio.

La carta dei vini mette a disposizione oltre 10 cantine con circa 20 etichette da scegliere. Ci troverete Cantina Il Mosto, Quarto di Feudo, Famiglia Pagano, Cantina Luigi Maffini, Cantina San Salvatore, Azienda Agricola Cardosa, Cantina Moio e tanto altro.