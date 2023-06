Sarno, in arresto per rapina a mano armata in una abitazione

di Redazione ZON

Nella mattinata del 29 giugno u.s., gli agenti del Commissariato di P.S. di SARNO hanno dato esecuzione a due ordinanze di applicazione di misure cautelari nei confronti di P.A. e A.A., entrambi residenti a Sarno, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di furto aggravato in abitazione. Gli stessi, nello scorso mese di febbraio, si sono introdotti all’interno di una civile abitazione incuranti del sistema di videosorveglianza che hanno preventivamente provveduto a danneggiare, impossessandosi dei beni del legittimo proprietario. Inoltre, a seguito di articolate indagini, a carico di P.A. è stato contestato anche il reato di rapina aggravata dall’uso di armi nei confronti del proprietario dell ‘ abitazione.

Il G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore ha ritenuto gravi e solidi gli indizi di reato raccolti dalla Polizia di Stato a carico dei due indagati ed ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare domiciliare per entrambi, in considerazione della gravità dell’azione compiuta e del pericolo di reiterazione del reato.