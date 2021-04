“Tuttapposto” è il nuovo singolo di Giordana Angi con Loredana Bertè. Siete pronti a scoprire il testo e il significato del brano?

Giordana Angi si “muove” verso nuovi orizzonti e lo fa con un brano che sicuramente diventerà una hit radiofonica. Pronti a scoprire il testo e il significato?

Potrebbe interessarti:

Da oggi, infatti, è disponibile il nuovo singolo “Tuttapposto” della cantautrice italo-francese in collaborazione con Loredana Bertè. Il singolo anticipa l’uscita del terzo album di inediti dal titolo “Mi muovo” che vedrà la luce il prossimo 14 maggio 2021.

Il brano parte con un riff di basso (pazzesco!) che ricorda un po’ il caratteristico sound di Billie Eilish ma, dopo pochi secondi, arriva la voce inconfondibile di Giordana che, con un omaggio al brano “Let’s Twist Again” fa da apripista al ritornello cantato da Loredana: “E’ tuttapposto, tuttapposto, con il cuore e le ossa rotte ma va tutto bene, si tutto bene“. Ecco, sarà capitato a tutti di utilizzare almeno una volta (solo una?) questo termine: “tuttapposto”. Quante volte ci hanno chiesto “come stai?” e noi, fingendo palesemente per non destare preoccupazioni, abbiamo frettolosamente chiuso il discorso con un semplice, ma sbrigativo, “tuttapposto”? Il motivo? Spesso la risposta, quella vera, non viene ascoltata, per questo molti se la cavano così, fingendo che tutto stia andando per il meglio, anche se, in fondo, si ha “il cuore e le ossa rotte“.

Tornando all’album, in occasione dell’uscita del nuovo disco “Mi Muovo”, Giordana Angi incontrerà, tramite ZOOM, tutti coloro che acquisteranno il cd sul sito della Mondadori. Verrà organizzata una video-chat esclusiva il 19 maggio alle ore 18.00. Cosa aspettate? Correte a preordinare il cd “Mi Muovo” e ascoltate il bellissimo singolo con Loredana Berté!

Testo

Staremo tutti appiccicati

che ce lo leggi in faccia

vogliamo stare appiccicati

ci toccano le braccia

ci metteremo tutti in fila

in fila per la fila

si paga pure il sole

se arriva anche quest’anno

E ritorniamo nelle strade

siamo migliori anche a ballare

allora twist twist

e allora twist again

Rit. E’ tuttapposto, tuttapposto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene, si tutto bene

e vado a destra poi a sinistra

e se sto male faccio festa, senza di te

e anche senza di me

è tuttapposto, tuttapposto

con il cielo e il naso rotto

ma va tutto bene

Perchè la vita è troppo breve

per fare tutti i giorni quello che non ti conviene

per credere ai ritorni

io mi tesserò una tela

una tela per la vela

si paga pure il tempo

e non te lo ridanno

E ritorniamo nelle strade

siamo migliori anche a ballare

allora twist twist

e allora twist again

Rit.

E’ tuttapposto, tuttapposto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene, si tutto bene

e vado a destra poi a sinistra

e se sto male faccio festa, senza di te

e anche senza di me

Strofa in francese

È tuttapposto, tuttapposto

con il cielo e il naso rotto

ma va tutto bene

sì tutto bene

è tuttapposto, tuttapposto

con il cuore e le ossa rotte

ma va tutto bene, si tutto bene