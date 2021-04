Finalmente abbiamo una data! Giordana Angi pubblicherà il nuovo album inediti che vede la collaborazione di Loredana Bertè, Briga e non solo

Dopo lo straordinario successo dell’album d’esordio “Casa” e, il disco “Voglio essere tua“, che si è piazzato direttamente al primo posto della classifica FIMI (prima donna in Italia nel 2019), Giordana Angi sta per tornare con un nuovo album di inediti. Finalmente l’attesa è finita, infatti, il nuovo progetto discografico, dal titolo “Mi Muovo” vedrà la luce il 14 maggio 2021. Ad anticipare l’uscita del nuovo disco ci sarà un singolo che vede la collaborazione di una grande artista: Loredana Bertè.

Potrebbe interessarti:

L’annuncio è arrivato direttamente da Giordana Angi su Instagram, ecco le sue parole: “È un momento importante per me ed ho bisogno di voi. C’è voluto un anno di coraggio per mettere in musica tutte queste emozioni. Questo disco ha dentro le parole che mi appartengono. Ci sono sogni, paure, ricordi e volontà. È un viaggio nel quale vorrei vi muoveste con me e mi seguiste dalla prima all’ultima traccia. Ringrazio Loredana per la fiducia. L’onore è immenso e non saprei descriverlo. Mi sono divertita tanto a fare questa canzone!“, ha scritto la cantautrice italo-francese.

Il brano, dal titolo “Tuttapposto“, in collaborazione con Loredana Bertè, sarà disponibile dal 29 aprile 2021. Oltre a pre-salvare il singolo, ci saranno alcune sorprese. Infatti, in occasione dell’uscita del nuovo album “Mi Muovo”, Giordana Angi incontrerà, tramite ZOOM, tutti coloro che acquisteranno il cd sul sito della Mondadori. Verrà organizzata una video-chat esclusiva il 19 maggio alle ore 18.00. Cosa aspettate? Correte a preordinare il cd “Mi Muovo”!!

Tracklist

Tuttapposto feat. Loredana Bertè

Farfalle Colorate

Semplice feat. Alfa

Paolo e Francesca

Mi Muovo

Chiama Il Mio Nome feat. Briga

Non E’ Estate

Siccome Sei

Amami Adesso

In Bocca Al Lupo