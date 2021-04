Una Vita, 20 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi in onda su Canale 5

Una Vita, 20 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Felipe lotta tra la vita e la morte. Mentre si recava in tribunale per deporre definitivamente contro il trafficante di donne che ha tenuto sequestrata Marcia per mesi, è stato investito da un autovettura. Arrivato in ospedale, privo di coscienza, le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Accanto a lui, come una moglie premurosa, ci sarà Genoveva che inizierà a sospettare di due persone. Ad attentare alla vita del povero avvocato potrebbero essere in due: Santiago, marito di Marcia e Ursula, che da tempo minaccia la Salmeron.

Il principale indiziato di Mendez sarà proprio Santiago, che solo qualche giorno prima aveva aggredito Felipe per aver quasi baciato Marcia. Tra i due c’era infatti stato un acceso confronto ed erano arrivati anche alle mani. La vera responsabile però è Ursula. La donna, cacciata dal quartiere grazie ad un piano di Genoveva, ha deciso di vendicarsi e ha stretto un patto co il trafficante Andrade. E’ stata lei, vestita da suora, ad andare in carcere a trovarlo e il patto che hanno stretto è uno: la morte di Felipe, che voleva incastrarlo, in cambio di un aiuto per liberarsi della Salmeron una volta per tutte. Mendez non sospetta nulla di tutto ciò e si concentrerà su Marcia, interrogandola con la speranza di scoprire qualcosa in più su Santiago.