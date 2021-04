Una Vita, 14 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi on onda su Canale 5

Una Vita, 14 aprile 2021: ecco cosa succederà nella puntata di oggi della nota soap spagnola in onda su Canale 5 alle 14:10.

Marcia ha finalmente ottenuto un impego stabile e come cameriera personale. E’ molto felice della cosa ma ha qualche sospetto a riguardo. La fortuna che ha ricevuto è fin troppo grande e confrontandosi con i vicini scoprirà che è tutto merito di Felipe, che ha messo una buona parola con l’ambasciatore. La Sampaio deciderà di raggiungerlo per poterlo ringraziare direttamente, ma il loro incontro riaprirà il loro cuore. Entrambi non hanno dimenticato l’altro e Felipe non perderà l’occasione per aprirle nuovamente il suo cuore. Questo loro confronto purtroppo però verrà interrotto dall’arrivo di Santiago.

L’uomo, marito di Marcia, da mesi ormai vive con lei ma è consapevole del suo amore per Felipe. In fondo stavano per sposarsi. Nel frattempo, ha provato ad allontanarli, anche su consiglio/ordine di Genoveva, ma senza successo. Il suo piano è quello di partire e andare a Cuba, ma le ristrettezze economiche hanno impedito la cosa. Con il nuovo impego di Marcia però, presto avranno una bella somma da parte e probabilmente potranno lasciare l’insidioso quartiere. Inoltre, quando Santiago sopraggiungerà durante l’incontro tra sua moglie e l’Alvarez-Hermoso verrà a conoscenza della raccomandazione e avrà una reazione davvero molto forte.

Intanto, al Nuovo Secolo c’è molta preoccupazione. Felicia ha notato la tristezza di sua figlia, ma ancora non è riuscita a capire cos’è che l’affligge così tanto. La poverina soffre per amore, quello per Maite, che dopo averle aperto il cuore ha deciso di lasciare il quartiere. La giovane artista ha preferito fare un passo indietro piuttosto che affrontare le difficoltà che l’amore tra due donne incontrerebbe in un quartiere come Acacias e in quegli anni. L’unico ad accorgersi che a far star male Camino è probabilmente un amore non corrisposto è Cesareo. Lo confiderà a Felicia, ma nessuno capirà che si tratta di un amore per un’altra donna…