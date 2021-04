Elisa Isoardi torna a casa dopo l’esperienza a L’Isola dei Famosi e pubblica il primo post sui social: “Sono fiera di me e del mio percorso”

Elisa Isoardi è tornata a casa: dopo l’incidente a Ballando con le Stelle, un nuovo infortunio ha bloccato il suo percorso anche a L’Isola dei Famosi. Insomma, un percorso quello della nota conduttrice che è durato molto meno del previsto ma che non le ha fatto perdere il sorriso. Appena rientrata in Italia ha infatti tranquillizzato tutti con un post sui social: “E’ bello potervi dire che sto bene. Sono fiera del percorso fatto all’isola perché mi ha dato la possibilità di mostrarvi un’Elisa inedita”. Durante il reality, infatti, un lapillo rovente le è finito in un occhio e i dottori le hanno consigliato di tornare a casa per la sua guarigione.

La sua esperienza in Honduras però non è passata inosservata ed è stata, seppur breve, molto intensa. Elisa Isoardi ha infatti, dimostrato di essere una leader nata: naturale, forte e allo stesso tempo calma. “È stato un gioco appassionante che mi ha dato la possibilità di vivere e appieno la bellezza della natura senza sovrastrutture ed etichette riportando l’essere ed i valori al primo posto nella vita”, ha affermato la stessa Isoardi.

Queste invece alcune sue parole pubblicate stamattina: “Eccomi qua ragazzi, con questo sorriso voglio ringraziare e rassicurare ogni singola persona che in questi giorni si è preoccupata per me. Aver avuto la possibilità di condividere ancora una volta un tratto di strada insieme mi dona una felicità immensa perché come ben sapete… la mia forza siete VOI!”.