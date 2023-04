Giorgia Meloni ha inaugurato il Salone del Mobile

di Filomena Volpe

La premier Giorgia Meloni è stata presente all’inaugurazione del Salone del Mobile che da oggi al 23 aprile si terrà a Rho Milano Fiera.

L’accoglienza di Giorgia Meloni

Ad accogliere la presidente del Consiglio Maria Porro, la presidente del Salone del mobile, e Claudio Feltrin, presidente di FederlegnoArredo.

Le parole di Maria Porro

“Finalmente il mondo torna a Milano oggi per il Salone” ha osservato Porro, precisando che le prevendite sono un terzo in più dello scorso anno (+33%).

Le considerazioni di Claudio Feltrin

La presenza di Meloni, secondo Feltrin, “è per noi motivo di orgoglio e la testimonianza tangibile di quanto il Salone del Mobile e la filiera del legno-arredo siano strategici per l’economia del Paese e per il suo export”. “Essere sempre più internazionali e dunque, più competitivi, è un obiettivo strategico che, come Federazione, condividiamo con la politica e le istituzioni – ha concluso. Insieme dobbiamo sostenere un settore fatto da piccole, medie e grandi imprese, che ogni giorno pensano e realizzano prodotti dallo stile inconfondibile, che ‘parlano’ italiano nel mondo”.