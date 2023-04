Sanità, manifestazione al Ministero dell’Università e della Ricerca

di Rita Milione

Sanità: il 20 aprile alle ore 11 il personale dell’Università e delle Aziende Ospedaliere Universitarie manifesterà presso il Ministero dell’Università e della Ricerca. La manifestazione è stata organizzata dalle OO.SS. di categoria, FLC/CGIL, CISL Università, UIL Scuola RUA, e dai sindacati autonomi Gilda e Snals per rivendicare:

• L’incremento del finanziamento ordinario delle Università;

• L’utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate con la legge di bilancio 2022 per la valorizzazione del personale per incrementare la retribuzione fondamentale;

• La soluzione dell’annoso contenzioso con i lettori di madrelingua e delle problematiche contrattuali dei collaboratori linguistici;

• La definizione di regole certe per tutto il personale che opera nelle AOU a supporto dei corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e delle Professioni Sanitarie;

• L’applicazione nel contratto della norma che ha istituito la figura del tecnologo dell’Università;

• La completa stabilizzazione dei personale precario sanità.

Inoltre, le Organizzazioni Sindacali chiedono di riattivare il dialogo costruttivo con le parti sociali rappresentative del comparto, interrotto inspiegabilmente dallo scorso mese di novembre, malgrado gli impegni assunti dalla Ministra Anna Maria Bernini. Nel recente passato, il “dialogo sociale” ha consentito di porre l’attenzione del Governo sulle lavoratrici e sui lavoratori dell’Università, riconoscendo la necessità di un finanziamento per la valorizzazione del personale che, dopo anni di tagli e contrazioni, è divenuto il fanalino di coda di tutta la Pubblica Amministrazione.

Tutte le OO.SS. intendono evidenziare con questa iniziativa di protesta le motivazioni del forte disagio del personale e porre l’attenzione sulla necessità di un intervento del Ministero dell’Università e della Ricerca, al pari di quello messo in atto da altri Ministeri a tutela del proprio personale. Le OO.SS. sono pronte a programmare ulteriori azioni di lotte e sono pronte alla mobilitazione generale se ciò risultasse necessario a ottenere un netto cambio di rotta da parte della Ministra e dell’Aran.

È prevista una massiccia partecipazione anche delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Università di Salerno, raggiungeranno in pullman la Capitale per far sentire la voce della loro rabbia. La delegazione salernitana sarà guidata dal Segretario Generale Gerardo Pintozzi.