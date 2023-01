Giornata della Memoria: ecco le iniziative di circoli e associazioni salernitane

Spazi di Memoria è il programma di iniziative che l’ANED – Associazione

Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti, l’ANPI – Associazione Nazionale Partigiani

Italiani, i circoli Arci Marea di Salerno e OpenLab di Baronissi, le associazioni

Daltrocanto, Zona Orientale Rugby Popolare Salerno e il collettivo Lisistrata

hanno insieme messo in campo in occasione del Giorno della Memoria 2023.

Lo scopo del progetto



Il progetto, lontano dalle celebrazioni di rito, ha l’obiettivo di portare la

memoria della deportazione e dello sterminio di ebrei, politici, omosessuali, Rom e

Sinti, Testimoni di Geova e di tutti coloro che si sono opposti al progetto nazista, non

solo nella Scuola ma soprattutto in spazi attivi di aggregazione e produzione culturale.

I temi dei momenti di riflessione sono quelli che le associazioni promotrici

hanno sentito più vicini al loro quotidiano impegno sociale: dalla complessità della

trasmissione di storia e memoria in ambiente social media, a quella della deportazione

di politici, donne e omosessuali, fino all’espressione artistica come ostinata forma di

resistenza intellettuale.

Il programma



Il programma – che prevede i videoincontri con Federica Tabbò del Consiglio

Nazionale ANED, Ambra Laurenzi Presidente Comitato Internazionale di

Ravensbruck, Guido Lorenzetti, figlio di Andrea Lorenzetti, deportato politico morto

a Mauthausen, la proiezione del documentario sulla deportazione omosessuale

Paragraph 175 e l’esposizione in divere sedi della mostra “Terezin – disegni e

poesie dei bambini del campo di sterminio” – si concluderà a Baronissi, in data da

stabilire compatibilmente alle condizioni meteo, con la realizzazione di un murales

ispirato ai disegni dei bambini Terezin.

Gli incontri nel dettaglio

27 gennaio

Liceo Statale Alfano I di Salerno e Liceo Scientifico Andrea Genoino di Cava de’

Tirreni

Mostra Terezin – disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio

Ore 10:30 Storia e Memoria al tempo dei social

Videoincontro con Federica Tabbò – Consiglio Nazionale ANED

27 gennaio – 3 febbraio

Circolo Arci OpenLab – Baronissi

Mostra Terezin – disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio

27 gennaio – 5 febbraio

II edizione del concorso “Una cartolina per Te…rezin”

ANPI sezione Bellizzi “Luigi Fereoli” con IC di Montecorvino Pugliano -e Istituto

Gaurico di Bellizzi.

29 gennaio

Circolo Arci Marea – Salerno

ora 19:00 Proiezione del documentario Paragraph 175

Diretto da Rob Epstein e Jeffrey Friedman, e narrato da Rupert Everett.

30 gennaio –3 febbraio

Convento dei Domenicani – Sede del Municipio, Ottati

Mostra Terezin – disegni e poesie dei bambini del campo di sterminio

1 febbraio

Circolo Arci Marea – Salerno

ore 19:00 La deportazione femminile. Il trauma e la colpa

videoincontro con Ambra Laurenzi – Presidente Comitato Internazionale di

Ravensbruck

Martedì 7 febbraio

Liceo Severi – Salerno

Ore 12.00

Videoincontro con Guido Lorenzetti, figlio di Andrea Lorenzetti, deportato politico

morto a Mauthausen