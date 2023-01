Bonus 2023: quali posso richiedere? Requisiti e scadenze

Qualcuna rimane in vigore ma cambierà pelle (ad esempio il Bonus Cultura), altri ancora diventeranno permanenti, il Bonus Psicologo; in via di sperimentazione ed attuazione ci sono, poi, Reddito Alimentare e Bonus Occhiali: orientiamoci nella giungla delle detrazioni previste da Governo centrale, Regioni e Comuni, e rivolte in particolare a nuclei familiari in conclamata situazione di fragilità economica.

Dai figli alla casa, tutte le misure di welfare

Già previsto per i redditi fino a 40mila Euro, dall’anno prossimo l’Assegno Unico Universale vedrà una maggiorazione del 50% per i figli di un anno (dal terzo in poi) e sarà garantito fino al compimento del terzo anno di età. Medesimo tetto ISEE di 40mila Euro anche per il Bonus Asili Nido: il contributo per il pagamento della retta degli istituti per l’infanzia, siano essi pubblici o privati, può arrivare fino ad un massimo di 3mila Euro.

Ancora attivo, poi, il Bonus Sociale Bollette, per i nuclei familiari il cui ISEE non superi 15mila Euro, 20mila se si hanno a carico quattro o più figli. Nella platea di beneficiari sono inclusi anche i percettori di reddito o pensione di cittadinanza e nuclei familiari al cui interno ci siano persone con disabilità motoria.

Le politiche del welfare state guardano anche ai più giovani, in particolare con il Bonus Affitti rivolto a tutti gli under31 con ISEE inferiore a 15mila Euro che, modificata la loro residenza, vogliano prendere un’abitazione in locazione. La detrazione, attiva fino al 31 dicembre 2023, è applicabile solo sui primi quattro anni di contratto, e fa il paio con la possibilità per gli under36 di accendere un mutuo a tasso agevolato per l’acquisto della prima casa.

Casa che sia sempre meno impattante sull’ambiente: Il Superbonus per l’efficientamento energetico degli edifici scende al 90%. Confermati, invece, nella formula attuale l’Ecobonus, la detrazione sulle spese per il rifacimento di terrazze e giardini e sconti sull’acquisto di mobili ad alta efficienza energetica.

Il carrello della spesa

Per sostenere le famiglie in condizioni di fragilità economica nell’acquisto di beni di prima necessità, il Governo Meloni ha inserito nella legge di Bilancio risorse da destinare alla misura sperimentale del Reddito Alimentare. Rimangono attive la Social Card per i redditi fino a 15mila Euro e la Carta Acquisti Ordinaria (gestita da Poste Italiane) rivolta a chi abbia un ISEE di poco superiore ai 7mila Euro.

Bonus vecchi e nuovi

E’ in via di attuazione il Bonus Occhiali, che (in forma di voucher o rimborso) sosterrà l’acquisto di montature o lenti a contatto correttive: per i redditi fino a 10mila Euro. Dal 2024 diventerà, quindi, permanente il Bonus Psicologo (fino a 1500 Euro per redditi non superiori a 50mila) mentre il Bonus Cultura sparirà per sdoppiarsi in: Carta della Cultura Giovani (tetto ISEE fissato a 35mila Euro) e Carta del Merito, elargita a quegli studenti che abbiano conseguito la maturità entro i 19 anni e con votazione non inferiore a 100/centesimi.