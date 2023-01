Andrea Giambruno e Giorgia Meloni presto sposi?

Lo scrive Alberto Dandolo su Oggi: presto la premier Giorgia Meloni e il suo compagno Andrea Giambruno potrebbero convolare a nozze. Intanto lui, oggi rilascia un’intervista al Corriere della Sera in cui risponde alle critiche di chi ha storto il naso nel vederlo tornare in questi giorni in video alla conduzione di Diario del Giorno su Rete4, vedendo un possibile conflitto di interessi nel suo essere anche il compagno della premier: “Avevo lasciato la conduzione di Studio Aperto mentre il Governo si insediava e potevo essere passibile di critiche, ma sono un giornalista e questo so fare, raccontare. Tanto pure se aprissi un bar direbbero che l’ho fatto perchè compagno di Giorgia. Che dovevo fare, stare a casa e chiedere il reddito di cittadinanza?”

Cresciuto professionalmente col modello di Paolo del Debbio, Giambruno nel periodo immediatamente precedente le elezioni del 25 settembre 2022 aveva continuato a lavorare come autore. E sulla scelta di Mediaset di non concedergli la messa in onda da Roma, che gli avrebbe permesso di stare più vicino a sua figlia Ginevra, ridimensiona: “In 15 anni di lavoro in azienda non ho mai avuto un problema con nessuno (…) Le dirette da Milano? E’ stata una normale scelta aziendale di natura economica“.

Giorgia Meloni e Andrea Giambruno stanno insieme da circa un decennio e hanno una figlia, la seienne Ginevra che, a sentire il padre, “comincia a comprendere che la madre c’è meno ma cresce serena, non le manca nulla”.