Oroscopo Paolo Fox Venerdì 20 Gennaio 2023: Sagittario agitato

Ariete In questa giornata avete un gran bisogno di prendervi del tempo per stare da soli e riflettere sulle prossime decisioni da prendere in amore. Sul lavoro potreste sentirvi bocciato qualche nuovo progetto ma ci vuole pazienza.

Toro Se avete qualcosa da dire al partner fatelo nelle ore pomeridiane perché la mattinata non sarà proprio al top. Sul lavoro chiaritevi con i colleghi ma già dal fine settimana andrà meglio.

Gemelli Sarà marzo il mese dell’amore e più ci avviciniamo più inizia il buon influsso dei pianeti per i sentimenti. Sul lavoro questo è un momento di revisione.

Cancro Arriva un bel recupero psicofisico in questa giornata per quanto riguarda la sfera personale. Godetevi la tranquillità senza cadere in inutili discussioni. Sul lavoro arrivano belle opportunità.

Leone Dovreste avere un po’ più di attenzione nei vostri confronti in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro, forse è meglio prendersi una pausa.

Vergine Che bella questa giornata per l’amore con la luna che entra nel vostro segno. Sul lavoro il cielo è dalla vostra parte quindi arrivano incontri molto fruttuosi.

Bilancia Potreste avere il piede in due scarpe ma la cosa migliore da fare sarebbe quella di prendere tempo per pensare, almeno fino a marzo. Sul lavoro bisognerà aspettare la primavera per trovare soluzioni.

Scorpione Questa giornata vedrà il pomeriggio migliore della mattina, almeno per i sentimenti. Sul lavoro migliora la situazione e non dimenticatevi di portare avanti i vostri obiettivi.

Sagittario Questo pomeriggio porta un po’ di agitazione in amore quindi state attenti a non discutere con il partner. Sul lavoro buttatevi nelle nuove sfide senza timori. Avete un ottimo quadro astrale e potte togliervi grandi soddisfazioni.

Capricorno Potrebbe esserci qualcosa che vi tenete dentro da un po’ in amore, forse sarebbe meglio tirarla fuori. Se non siete convinti dei vostri colleghi e capi, niente paura, tagliate i ponti. Meritate di meglio, sotto ogni punto di vista, a cominciare dai guadagni.

Acquario La giornata porta un bel recupero in amore. Sul lavoro inizia un futuro roseo pieno di voglia di fare e cambiamenti. D’altronde il nuovo anno porta sempre voglia di novità e trasformazioni.