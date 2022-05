Giornata internazionale contro omofobia bifobia transfobia: campagna RE.A.DY

Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. La campagna RE.A.DY: “Blocca l’odio, condividi il rispetto”

Il 17 maggio ricorre la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite e si celebra dal 2004. E’ la data in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Health Organization, nel 1990, ha cancellato l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, riconoscendola come una variante naturale del comportamento sessuale umano.

Ogni anno RE.A.DY (la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, anche in chiave intersezionale con gli altri fattori di discriminazione) lancia una campagna di sensibilizzazione in occasione della giornata.

RE.A.DY nasce a Torino nell’ambito del Pride nazionale del 2006, quando la Città di Torino, in collaborazione con il Comune di Roma, riunisce rappresentanti istituzionali di dodici Pubbliche Amministrazioni, tra Regioni ed Enti Locali da tutta Italia, con l’obiettivo di metterli in rete attraverso la condivisione di una Carta di Intenti.

Alla RE.A.DY possono aderire le Regioni, le Province Autonome, le Città Metropolitane, le Province, i Comuni, le Associazioni di Enti Locali, le Istituzioni e gli Organismi di Parità. L’adesione alla rete avviene attraverso l’adozione di un atto amministrativo che autorizza il legale rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione della Carta di Intenti.

Ogni anno RE.A.DY si impegna a realizzare un’iniziativa comune che quest’anno prende il nome di “Blocca l’odio, condividi il rispetto” e si rivolge in modo particolare ai e alle giovani e al mondo della scuola. La campagna è veicolata attraverso locandine, manifesti e condivisione dei materiali sui social.

SEGUICI SU INSTAGRAM: CLICCA QUI.