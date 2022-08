Giornata Internazionale del Gatto: conosciamolo meglio

Oggi, lunedì 8 agosto, è la Giornata Internazionale del Gatto: la ricorrenza dedicata al felino domestico si celebra in questa giornata dal 2002, giornata indetta da una fondazione internazionale nata a difesa degli animali, l’International Fund for Animal Welfare. In varie città d’Italia si festeggia questa giornata con iniziative artistiche o di solidarietà a favore di questi animali.

Già gli antichi Egizi veneravano questi felini: la dea Bastet aveva il corpo da donna e il viso da gatto. Molte sono state le mummie di gatti ritrovate nelle tombe dagli archeologi. A Pompei alcuni mosaici testimoniano la loro presenza anche nella società romana. Nel Medioevo, in Europa, il micio venne demonizzato perché associato alla stregoneria. Nel Rinascimento fu riabilitato anche per il suo ruolo attivo nella vita dei villaggi, visto che cacciava i topi.

Il gatto domestico è un piccolo mammifero carnivoro appartenente alla famiglia dei felidi. Dall’indole essenzialmente territoriale e crepuscolare, il gatto è un predatore di piccoli animali, specialmente roditori. Per comunicare utilizza: vari vocalizzi, le fusa, le posizioni del corpo e i feromoni. Prevalentemente domestico, il gatto può essere addestrato ad accettare istruzioni semplici e può imparare da solo a manipolare svariati meccanismi, anche complessi, tra cui le maniglie delle porte o le chiusure delle gabbie.

È il felino con il più vasto areale nel mondo e con la popolazione più numerosa, protagonista anche di fenomeni di inselvatichimento così ampi da determinarne l’inclusione nella lista delle cento specie invasive più dannose da parte dell’Unione internazionale per la conservazione della natura. Si possono contare una cinquantina di razze differenti, riconosciute con certificazioni.