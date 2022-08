Madrid dal 1913 al 1916, racconta la storia delle sei sorelle Silva: Adela, Francisca, Diana, Celia, Blanca e Elisa, le quali, dopo la morte del padre, dovranno lottare duramente per tenere unita la famiglia e mantenere la loro posizione nella scala sociale, in un’epoca prettamente maschilista in cui le donne sono sottomesse al volere degli uomini. Alle vicende delle sorelle Silva, si affiancano quelle dei loro dipendenti e delle famiglie. Segui le nostre anticipazioni su Zon.it.

Anticipazioni Sei Sorelle, la puntata di oggi 8 Agosto

«Grandi preparativi» Cristóbal confessa a Blanca che Rodolfo e Victoria hanno da lungo tempo una relazione segreta. Francisca rifiuta l’invito di Don Luis senza dirgli che andrà alla festa dell’Ambigú. Intanto, in fabbrica scoppia la guerra tra gli operai che non accettano la parità di trattamento salariale con le donne.