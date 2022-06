Giornata mondiale degli oceani: ecco il libro che devi ricordare

La Giornata mondiale degli oceani si celebra l’8 giugno di ogni anno. Questo giorno rappresenta l’occasione perfetta per sottolineare ed enfatizzare l’importanza delle immense distese blu. L’acqua bagna il nostro cuore, lambisce i nostri ricordi ed il nostro sentire. L’amore sconfinato per la lettura ci conduce, immediatamente, ad un libro, uno dei più iconici: Oceano mare di Baricco. Al fine di onorare questa ricorrenza scopriamo, insieme, le frasi più belle di questo meraviglioso libro.

“Ma c’è qualcosa che incrina questo purgatorio. Ed è qualcosa da cui non puoi scappare. Il mare. Il mare incanta, il mare uccide, commuove, spaventa, fa anche ridere, alle volte, sparisce, ogni tanto, si traveste da lago, oppure costruisce tempeste, divora navi, regala ricchezze, non dà risposte, è saggio, è dolce, è potente, è imprevedibile. Ma soprattutto il mare chiama. Lo scoprirai, Elisewin. Non fa altro, in fondo, che questo: chiamare. Non smette mai, ti entra dentro, ce l’hai addosso, è te che vuole. Puoi anche fare finta di niente, ma non serve. Continuerà a chiamarti. Questo mare che vedi e tutti gli altri che non vedrai, ma che ci saranno, sempre, in agguato, pazienti, un passo oltre la tua vita. Instancabilmente, li sentirai chiamare. Succede in questo purgatorio di sabbia. Succederebbe in qualsiasi paradiso, e in qualsiasi inferno. Senza spiegarti nulla, senza dirti dove, ci sarà sempre un mare, che ti chiamerà”.