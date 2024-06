Oroscopo Paolo Fox domenica 9 Giugno 2024: Bilancia impaziente

Ariete La giornata è perfetta per dare un’”etichetta” al vostro rapporto e fare un passo in avanti. Sul lavoro c’è ancora qualche tensione, meglio tenere a bada il nervosismo.

Toro La luna opposta provoca qualche disagio in amore e nei rapporti in generale. Sul lavoro, invece, avete fatto passi da gigante e finalmente anche gli altri se ne stanno rendendo conto.

Gemelli Sarà una giornata molto bella per l’amore. Sul lavoro sono tante le cose da fare quindi meglio impegnarsi.

Cancro Se c’è qualcuno che vi fa battere il cuore, dichiaratevi. Sul lavoro ci sarà modo per ottenere l’impiego ambito. Rimboccatevi le maniche e non rimarrete delusi.

Leone C’è bisogno di essere cauti in amore, soprattutto in questi giorni. Sul lavoro potrebbe esserci un piccolo ostacolo da superare, ma ormai siete abituati a lottare. Ottime opportunità di successo in ogni campo.

Vergine Questo è il momento giusto per chiarire le cose con il partner, soprattutto se ultimamente qualcosa non vi è andato giù. Sul lavoro bisogna coltivare meglio i rapporti con i colleghi.

Bilancia La pazienza è poca in questa giornata quindi meglio rimandare ogni discussione con la persona amata. Sul lavoro riflettere bene prima di prendere decisioni importanti.

Scorpione Il vostro segno è protetto da una bella luna quindi via libera alle emozioni. Sul lavoro siate costanti e continuate a impegnarvi e presto coglierete i frutti di tutto questo lavoro.

Sagittario La giornata parla d’amore. Sul lavoro, invece, se arriveranno proposte fermatevi un attimo prima di accettarle e analizzate ogni dettaglio. Non prendetevela se qualcosa non va secondo i piani, rimarrete stupiti.

Capricorno Le relazioni d’amore sembrano andare un pochino meglio. Sul lavoro le tensioni invece sono ancora tante e c’è anche una bella rivalità con i colleghi da gestire.

Acquario Le tensioni non mancano in amore e potrebbero riversarsi anche sul lavoro dove il nervosismo potrebbe farvi dire qualche parola di troppo. Non rimpiangete ciò che avete fatto o detto, serve davvero a poco. Rimboccatevi le maniche.