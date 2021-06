Oggi e domani, 14 e 15 giugno, l’Italia ospiterà a Roma la giornata mondiale dei donatori di sangue dopo il rinvio dell’edizione 2020

Il 14 e il 15 giugno a Roma si terrà il World Blood Donor Day, ovvero la giornata mondiale dedicata ai donatori di sangue.

L’evento globale, dopo il rinvio dell’edizione 2020 a causa del Covid, quest’anno ha come slogan “Give blood and keep the world beating”. Ecco tutte le iniziative realizzate dal ministero della Salute. Ecco le iniziative realizzate dal ministero della Salute attraverso il contributo del Centro Nazionale Sangue e dalle associazioni e federazioni dei donatori. Inoltre, per la prima volta, tutti gli eventi potranno essere vissuti anche da remoto, cliccando il link che troverete sul sito wbdd2021.com. Chi invece vuole partecipare agli eventi di persona può richiedere un accredito all’indirizzo media@wbdd2021.com.

Gli eventi

l 14 giugno alle 11 verrà inaugurato il Villaggio virtuale dei donatori . Si tratta di uno spazio virtuale dove saranno raccolte, grazie agli stand virtuali delle associazioni di donatori, informazioni sul mondo della donazione volontaria.

verrà inaugurato il . Si tratta di uno spazio virtuale dove saranno raccolte, grazie agli stand virtuali delle associazioni di donatori, volontaria. Sempre il 14 dalle 15 alle 17 ci sarà l’ evento istituzionale in cui le autorità istituzionali italiane e i vertici dell’OMS e degli altri enti promotori ribadiranno l’importanza della donazione. Sono in programma un saluto del ministro della Salute Roberto Speranza e un collegamento in diretta con Mariângela Batista Galvão Simão , Assistente del Direttore Generale dell’Organizzazione Mondiale della Salute.

Il 14 alle 21.30 il Colosseo sarà illuminato di rosso per celebrare la giornata, con la collaborazione di Acea e il supporto tecnico di Areti .

Il 15 giugno ci sarà un incontro con gli esponenti della comunità scientifica di cinque continenti. Il grande tema sarà quello della pandemia di Covid-19.

il Colosseo sarà per celebrare la giornata, con la collaborazione di e il supporto tecnico di . Il 15 giugno ci sarà un incontro con gli esponenti della comunità scientifica di cinque continenti. Il grande tema sarà quello della pandemia di Covid-19.