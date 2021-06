Continua la crescita di FdI, ora al 19,3%, stabile la Lega dopo settimane in caduta libera. I sondaggi politici danno i due partiti a soli 2,2 punti di distanza

La supermedia dei sondaggi politici realizzata da YouTrend al 10 Giugno mostra una situazione in continua evoluzione. La Lega di Matteo Salvini è stabile al 21,5% rispetto a due settimane fa, arrestando una caduta libera che durava da Agosto 2018. Continua a crescere, invece, Fratelli d’Italia che sta vivendo un autentico momento di gloria ormai da mesi. Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% in due settimane portandosi al 19,3%. Segue a ruota il PD, con il 18,8% dei consensi che guadagna appena un decimo, e chiude il M5S che invece registra un -0,5% e si porta al 16,4%. Dei “Big”, il M5S è l’unico che perde punti, probabilmente a causa delle tensioni interne legate al cambio di vertici politici.

Supermedia dei sondaggi politici al 10 Giugno realizzata da YouTrend (Credits: www.youtrend.it)

Molto più in basso Forza Italia, con il suo 7,2%, che perde lo 0,2% in due settimane. Segue Azione, di Carlo Calenda, con il 3% che perde un decimo. Tutte al di sotto della soglia del 3% le altre forze politiche, con variazioni comprese tra uno o due decimi. Nel complesso, possiamo notare risultati del tutto analoghi a quelli pubblicati la settimana scorsa, segno che c’è un assestamento in corso. Almeno momentaneamente almeno. Resta alto il numero di indecisi o che non intendono recarsi alle urne, stimati al 40%.

Le forze politiche restano separate in due grandi gruppi: Lega, FdI, PD e M5S saldamente nel gruppo di testa, seguiti da Forza Italia, e a chiudere tutti gli altri.