Nuovo record per Giorgia Meloni che tocca il 19,4%. I sondaggi politici danno PD e M5S in calo, mentre la Lega è stabile al primo posto.

La supermedia settimanale dei sondaggi politici realizzata da YouTrend al 3 Giugno certifica che il momento di gloria per Giorgia Meloni non si è ancora concluso. Fratelli d’Italia raggiunge un nuovo record con il 19,4% dei consensi, diventando stabilmente secondo partito italiano e insidiando pericolosamente la Lega. La supermedia dei sondaggi da la Lega ancora come primo partito, stabile nelle ultime due settimane al 21,5%. Adesso, Lega e FdI sono distanti solo due punti. Male per il PD, che retrocede a terzo partito al 18,8% perdendo tre decimi. Ancora peggio per il M5S che in due settimane perde lo 0,8% e si ferma al 16,4%.

Se i sondaggi politici mostrano i grandi partiti raccolti in una forbice piuttosto ristretta, lo stesso si può dire per quelli minori. Forza Italia rimane al 7,2% perdendo appena due decimi. Sotto il 3% tutti gli altri partiti, con Azione e Italia Viva che perdono entrambi due decimi. Lievissimi incrementi per tutti gli altri partiti, invece. Da segnalare che il primo partito in Italia rimane quello degli indecisi e degli astenuti, stimato intorno al 40%