Il partito guidato da Giorgia Meloni supera il PD nei sondaggi politici e diventa la seconda forza del Paese. Ora solo due punti e mezzo separano Salvini e Meloni

Era inevitabile: alla fine Fratelli d’Italia ha superato il Partito Democratico. Lo rileva la supermedia dei sondaggi politici realizzata da YouTrend al 27 Maggio. Raggiungendo il suo nuovo record del 19%, il partito guidato da Giorgia Meloni raggiunge un nuovo massimo e si porta al secondo posto tra i partiti italiani. Per la prima volta da molto tempo, le prime due forze del paese sono due partiti di destra sovranista. Tuttavia, la Lega continua il suo trend discendente che va avanti ormai da mesi e mesi, attestandosi al 21,5%. Al momento, solo due punti e mezzo separano i primi due partiti e, di questo passo, molto presto assisteremo ad un altro sorpasso storico.

Momento di difficoltà per il PD, che perde lo 0,5% in due settimane e si porta al 18,7%, sorpassato da FdI. Sostanzialmente invariato il M5S, che si mantiene stabile al 16,9%, così come pure Forza Italia che rimane al 7,4%. Analogamente a quanto rilevato nelle scorse settimane, la supermedia dei sondaggi politici da tutte le altre forze ampiamente sotto il 4%. Interessante notare come siano rimasti invariati Azione (3,1%), Italia Viva (2,3%) e Sinistra Italiana (2,3%). Lievissime le variazioni per gli altri partiti.

Aggregando i dati restituiti dai sondaggi, scopriamo che le forze che sostengono l’attuale Governo totalizzano il 73%. È tantissimo, ma comunque 5 punti in meno rispetto a quando è nato il Governo Draghi.