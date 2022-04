Giornata mondiale del bacio: ecco tutto ciò che ancora non conosci

Oggi, 13 aprile, si celebra il World Kissing Day, ossia la Giornata mondiale del bacio. Scopriamo, insieme, tutti i dettagli relativi a questo particolare giorno.

Giornata mondiale del bacio: ecco come è nata

Questa data venne istituita per ricordare il bacio più lungo della storia, che una coppia thailandese si è scambiata vincendo il ‘Kissathon’, prima baciandosi per 46 ore, 24 minuti e 9 secondi, per poi arrivare a 58 ore, 35 minuti e 58 secondi.

Giornata mondiale del bacio ed i festeggiamenti nei vari paesi

In Inghilterra questa ricorrenza si festeggia dal 1990 ma il 6 luglio, negli Usa il 22 giugno e in India la vigilia di San Valentino, il 13 febbraio.

Baciarsi: quali sono i vantaggi?

Dal punto di vista scientifico, baciare impegna ben 34 muscoli facciali, 112 muscoli posturali e mette in circolo circa 80 milioni di batteri. Il bacio, inoltre, ha un potere benefico per la salute: abbassa la pressione, diminuisce lo stress, rinforza il sistema immunitario ed ha anche un forte potere anti-ageInoltre, alcune ricerche hanno dimostrato che baciarsi di frequente ha il potere di allungare la vita fino a 5 anni.

Giornata mondiale del bacio nel cinema

Il bacio, considerato il gesto più romantico di sempre, è presente in alcune scene cinematografiche indimenticabili: ricordiamo quello di Rose e Jack in Titanic, il bacio in Ghost e in Colazione da Tiffany.

Giornata mondiale del bacio nell’arte

Nel mondo dell’arte il bacio è stato immortalato nella celebre scultura di Rodin, nel dipinto di Klimt, e da Francesco Hayez . Inoltre, il romantico gesto ha ispirato uno dei versi più belli del Cyrano de Bergerac, in cui Edmond Rostand scrive:

“Che cos’è mai un bacio? Un apostrofo rosa tra le parole t’amo”.

Famosissima è la foto datata 14 agosto 1945, che vede un marinaio e un’infermiera baciarsi appassionatamente a Times Square, in una New York in festa per la fine della seconda guerra mondiale.

Quanti baci ci scambiamo? Ecco qualche curiosità

Nella nostra vita ci scambiamo circa 100mila baci e, stando ad alcuni studi, italiani e francesi si bacerebbero in media 7 volte al giorno, tedeschi e svedesi solo 4. Il 65% delle persone, per baciarsi, inclina la testa a destra.