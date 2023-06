Giornata Mondiale del Rifugiato, le parole di Mattarella

di Giusy Curcio

Oggi, 20 giugno, si celebra la Giornata mondiale del rifugiato. Una data simbolica per riflettere sulle sfide e sulle esperienze vissute da milioni di persone che sono costrette a fuggire dalle proprie terre in cerca di sicurezza e protezione. Un’opportunità per promuovere la solidarietà e l’accoglienza, combattere la discriminazione e promuovere la giustizia sociale.

Giornata Mondiale del Rifugiato, le parole del presidente Sergio Mattarella

“Nel celebrare oggi la Giornata Mondiale del Rifugiato è opportuno ribadire che le iniziative di assistenza a queste persone – e in particolare ai rifugiati che si trovano in condizioni di particolare vulnerabilità – devono essere accompagnate dalla ricerca di un’indispensabile e urgentissima soluzione strutturale di lungo periodo“, ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il presidente ha poi dichiarato che per superare definitivamente l’emergenza, si dovrebbe intervenire sulle cause profonde che spingono un così gran numero di esseri umani bisognosi ad abbandonare i loro Paesi. Ha sottolineato che questi individui meritano opportunità alternative ai rischiosi viaggi che, spinti dalle circostanze, intraprendono in condizioni anche proibitive.

Ha quindi concluso: “Nella consapevolezza delle numerose sfide che ci vedono protagonisti a difesa dei rifugiati, desidero ringraziare l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite, con il quale l’Italia intrattiene intensi vincoli di collaborazione“.