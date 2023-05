Mattarella in Emilia Romagna: oggi la visita del Presidente

di Giusy Curcio

Nella giornata di oggi, martedì 30 Maggio, il Presidente Sergio Mattarella visiterà i comuni dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione. Partendo da Modigliana, una delle realtà più piccole ma anche una delle più danneggiate. Poi, Cesena, Lugo e Ravenna. Mattarella incontrerà il sindaco del borgo dell’Appennino, Jader Dardi, e i cittadini.

Secondo un programma più dettagliato, il Presidente farà tappa a Forlì per incontrare i volontari in piazza Saffi, un simbolo della città. Successivamente, si recherà a Cesena per incontrare gli “angeli del fango“. La terza tappa è Ravenna, dove avrà un pranzo con i proprietari dei terreni allagati.

Infine, si recherà a Lugo per visitare il teatro settecentesco Rossini, che è stato invaso dall’acqua durante l’alluvione. Durante la visita, il presidente avrà l’opportunità di vedere di persona gli sforzi compiuti dagli abbonati del teatro che si sono uniti per rimuovere il fango e ripristinare il luogo.

L’ultima tappa sarà a Faenza alle 17:00, dove l’acqua del fiume Lamone ha causato danni significativi al centro storico nella notte tra il 16 e il 17 maggio. Qui, Mattarella incontrerà i sindaci delle zone alluvionate.

“Credo sia un bellissimo messaggio verso la gente e le popolazioni perché il presidente della Repubblica gode di stima, di rispetto, per tutto quello che ha saputo dimostrare e sta dimostrando“, ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.