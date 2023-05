Amalfi Summer Fest 2023: ecco il programma ufficiale

di Redazione ZON

AMALFI. La meraviglia sta per sprigionarsi. Il suono potente e suggestivo domina l’estate amalfitana, con un programma di eventi straordinario, tra leggende della musica jazz internazionale e grandi atmosfere della canzone classica napoletana, con ampie aperture culturali tra reading e letture, sonorità disco music amarcord e performance, immersi tra panorami da togliere il fiato.

Prenderà il via il prossimo 22 giugno, per protrarsi fino al mese di settembre, “Amalfi Summer Fest 2023”, il programma di eventi promosso dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, a cura della consigliera Enza Cobalto con delega alla Cultura e Beni culturali, Eventi e Tradizioni.

Alex Britti, Ronnie Jones, Joy Salinas, Kid Creole and Frankie & Canthina Band, Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet, Promenade a Sud, Napoli Opera, l’Orchestra Panzillo sono solo alcuni degli artisti che si esibiranno quest’estate ad Amalfi, tra i palchi più affascinanti del mondo, il Duomo di Amalfi e gli angoli cittadini più intimi e nascosti, come Largo Piccolomini o più su, lungo i pendii dei borghi più alti sui belvedere dalla bellezza prorompente a strapiombo sul mare.

Un programma articolato e multiforme, che spazia in un crossover di arti: un enorme contenitore in cui confluiscono tante rassegne differenti, pensate per le diverse fasce d’età e per i turisti stranieri che hanno scelto la Costa d’Amalfi per le proprie vacanze.

“Amalfi Summer Fest intende regalare occasioni di gioia e aggregazione per tutti i nostri cittadini, ai giovani e a chi ha scelto Amalfi come destinazione turistica attraverso le varie declinazioni dell’arte – sottolinea il sindaco Daniele Milano – Lo scorso anno abbiamo registrato numeri incredibili, nella prima estate post Covid con l’imponente ripresa del turismo internazionale. Per rendere l’esperienza ad Amalfi un unicum, abbiamo predisposto un’offerta culturale e artistica di grande spessore, variegata, per vivere tutti insieme momenti di bellezza e sempre ad ingresso gratuito perché la cultura deve essere condivisa, favorendo l’attrattività turistica del nostro territorio”.

“Amalfi in Jazz” sarà un viaggio intorno al mondo all’insegna dell’interplay e dell’improvvisazione, con contaminazioni funk, soul, blues e spinte swing. A fare da scenografie le architetture illuminate della Cattedrale di Sant’Andrea, il salotto elegante di Amalfi che si trasforma in un anfiteatro ‘en plein air’ con la sua scala monumentale. Si parte venerdì 7 Luglio con Kid Creole and Frankie & Canthina Band, per proseguire con Ronnie Jones (14 luglio), Joy Salinas (21 luglio) e Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet (28 luglio).

Allegria e ritmo le parole d’ordine della novità indiscussa di quest’anno, la rassegna “Cover Night”, pensata per i più giovani, con la riscoperta della musica delle grandi star della scena pop, in un itinerario sonoro tra gli anni ’70, ’80 e ’90: anni eccentrici, di sperimentazione ossessiva, di disco music e di band divenute leggende mondiali. Pronti a cantare e ballare insieme, con i Queen of Bulsara, The Tree Gees, Belcanto & Rhapsody, Nostalgia ’90? E ancora i grandi cult di Napoli Opera direttamente dall’Orchestra Italiana, con i classici della canzone napoletana, le chitarre e i mandolini, sorretti dall’incalzante sezione ritmica delle percussioni con tarantelle travolgenti?

Un’atmosfera magica, immersi tra panorami straordinari, terrazzamenti che brillano al sole e case incastonate nella roccia in un una vertigine emozionale, per “Borghi in Festa”, lo spettacolo itinerante tra le frazioni più alte.

Tornerà ad emozionare il Concerto al Tramonto, martedì 5 settembre, al Belvedere di Lone con Promenade a Sud, in un viaggio carico di speranze attraverso la tradizione musicale del sud, le antiche e magiche melodie delle villanelle, le moresche e i cunti popolari.

Ed ancora la rassegna letteraria “Amalfi d’Autore”: tre appuntamenti, tra giugno e luglio: la presentazione della nuova edizione dell’“Elogio di Amalfi” di Salvatore Quasimodo a cura di Vito Pinto il 22 giugno, “Armonia Amalfitana” di Gaetanina Longobardi l’8 luglio e il giornalista Gianfranco Coppola con “Campioni per sempre” il 24 luglio.

Si ampliano le celebrazioni del Capodanno Bizantino, con tre giornate di eventi dal 31 agosto al 2 settembre, tra corteo storico, investitura Magister e gran finale con il concerto di Alex Britti.

“È un’esplorazione di generi con un cartellone variegato e trasversale, che coinvolge tutte le generazioni. Piazza Duomo si trasforma in un salotto naturale, con musica d’atmosfera. Le luci si spengono, si illuminano solo le architetture del Duomo e la poesia si spalanca allo sguardo dello spettatore. È una delle immagini più suggestive ed emozionanti di Amalfi Summer Fest – spiega Enza Cobalto, consigliera agli Eventi, Cultura, Tradizioni e Beni culturali, curatrice del cartellone estivo – L’idea di fondo che spinge le scelte artistiche è dar vita ad eventi di intrattenimento dedicati alla Città e per rendere gradevole il soggiorno ad Amalfi per i turisti. Avremo il jazz in tutte le sue sfumature. Divertimento, allegria, ma soprattutto cultura, per non disperdere il nostro grande patrimonio artistico e musicale, molto apprezzato all’estero. Avremo con noi grandi artisti, da Alex Britti a star internazionali. Dialogheremo con i nostri autori e, per i più giovani, avremo la Cover Night. Spazio alla meraviglia con il Concerto al Tramonto, che conquisterà i nostri ospiti”.

PROGRAMMA DETTAGLIATO

Amalfi in Jazz

Venerdì 7 Luglio

h 22.00, Amalfi – Piazza Duomo

Amalfi in Jazz – Kid Creole and Frankie & Canthina Band

Venerdì 14 Luglio

h 22.00, Amalfi – Piazza Duomo

Amalfi in Jazz – Ronnie Jones

Venerdì 21 Luglio

h 22.00, Amalfi – Piazza Duomo

Amalfi in Jazz – Joy Salinas

Venerdì 28 Luglio

h 22.00, Amalfi – Piazza Duomo

Amalfi in Jazz – Daniela Tenerini and Four Seasons Quintet

Cover Night Agosto

Venerdì 4 Agosto

h 21.30, Amalfi – Piazza Municipio

Cover Night – Queen of Bulsara

Venerdì 11 Agosto

h 21.30, Amalfi – Piazza Municipio

Cover Night – The Tree Gees

Lunedì 14 Agosto

h 21.30, Amalfi – Piazza Municipio

Cover Night – Napoli Opera

L’Orchestra NapoliOpera si compone di otto musicisti che fanno parte dell’Orchestra Italiana di Renzo Arbore.

Venerdì 18 Agosto

h 22.00, Amalfi – Piazza Municipio

Cover Night – Belcanto & Rhapsody

Domenica 20 Agosto

h 22.30, Amalfi – Piazza Municipio

Serata Disco con Nostalgia ‘90

Capodanno Bizantino

Giovedì 31 Agosto

h 17.30, Amalfi – Largo Duca Piccolomini

Tavola rotonda tematica

a cura dentro di Storia e Cultura Amalfitana

h 20.00, Amalfi – Largo Duca Piccolomini

Intervista al Magister

Venerdì 1 Settembre

h 18.30, Amalfi

Sfilata del Corteo Storico

h 19.30, Atrani – Chiesa di San Salvatore del Birecto

Cerimonia di Investitura del Magister

h 21.00, Amalfi – Piazza Duomo

Presentazione del Magister alla Cittadinanza

h 21.15, Amalfi – Piazza Duomo

Esibizione degli Sbandieratori della Città Regia

Sabato 2 Settembre

h 21.30, Amalfi – Piazza Municipio

Alex Britti in Concerto

Borghi in Festa

Sabato 15 Luglio

h 21.00, Pogerola – Piazza G. Amodio

Concerto de L’Orchestra Panzillo

Martedì 5 Settembre

h 18.30, Belvedere di Lone

Concerto al Tramonto – Promenade a Sud. Un viaggio carico di speranze attraverso la tradizione musicale del sud, attraverso le antiche e magiche melodie delle villanelle, le moresche e i cunti popolari dai ritmi coinvolgenti del nostro patrimonio musicale campano, di tutto il Sud Italia e di tutto il bacino mediterraneo.

Giovedì 28 Settembre

h 20.00, Vettica

Concerto de L’Orchestra Panzillo

Amalfi d’Autore

Giovedì 22 Giugno

h 19.00, Amalfi – Anantara Grand Hotel Amalfi

Presentazione della nuova edizione dell’ “Elogio di Amalfi” di Salvatore Quasimodo a cura di Vito Pinto

L’evento è realizzato in collaborazione con l’UNPLI

Sabato 8 Luglio

h 19.00, Amalfi – Largo Duca Piccoli

Presentazione del libro “Armonia Amalfitana” di Gaetanina Longobardi

Lunedì 24 Luglio

h 20.30, Amalfi – Piazza della Bussola

Presentazione del libro “Campioni per sempre” di Gianfranco Coppola

L’idea di raccontare le stelle del Napoli del terzo scudetto