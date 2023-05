Alluvione in Emilia Romagna, le vittime salgono a 15, con più di 23 mila sfollati

di Chiara Gioia

Sale a 15 il numero delle vittime dell’alluvione che si è verificato in Emilia Romagna ormai più di 10 giorni fa. Nelle ultime 24 ore infatti il cadavere di un uomo è stato rinvenuto a Lugo, nel ravennate. Si tratta di un 68enne, probabilmente annegato durante le piogge. Gli sfollati invece sono più di 23 mila, con 603 strade chiuse al traffico.

Nel frattempo continuano senza sosta gli interventi di assistenza alla popolazione colpita dall’alluvione. Sono dunque 23.967 le persone che hanno dovuto lasciare la propria abitazione a causa dei rischi dovuti agli allagamenti: : la maggior parte 16.445, nel ravennate, poi 4.462 in provincia di Forlì-Cesena e 2.160 nel bolognese

Sono 2.694 i cittadini accolti in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde case, amici e parenti). In particolare, 2.094 nel ravennate, 351 nel bolognese, 243 nel forlivese-cesenate e 6 nel riminese.

Nel frattempo, quest’oggi, alle 12, in aula alla Camera si terrà un’informativa urgente sull’alluvione in Emilia Romagna del ministro della Protezione civile e delle politiche del mare, Nello Musumeci. Lo ha annunciato il presidente Lorenzo Fontana, spiegando che l’informativa segue “intese intercorse tra i gruppi”.

Inoltre il Cdm ha approvato il decreto legge sull’emergenza maltempo con misure ad hoc, tra le quali lo stop tasse fino al 31 agosto, cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni e bonus una tantum fino a 3000 euro per lavoratori autonomi costretti a interrompere l’attività. Il premier Meloni: “Stanziati oltre 2 miliardi per l’emergenza”. Il governatore Bonaccini: “Abbiamo ottenuto molto di quanto chiedevamo al Governo”. Il presidente Mattarella: “Serve grande impegno di solidarietà da tutta l’Italia“.

Il tweet di Macron

Aiuti anche dalla Francia per l’alluvione in Emilia Romagna. Ieri il presidente francese Emmanuel Macron, con un tweet ha comunicato che in Italia sono giunti “40 militari della protezione civile con attrezzature di pompaggio. Vengono a portare il loro sostegno alle squadre di soccorso dopo le alluvioni. La solidarietà in atto“.