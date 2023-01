Accadde Oggi: è la Giornata Mondiale Dell’Abbraccio

Oggi, 21 Gennaio, è la Giornata Mondiale Dell’Abbraccio. Ecco perché la giornata si festeggia durante il 21 Gennaio e in cosa consiste

Una giornata importante, per festeggiare un momento altamente simbolico e un gesto sempre più importanti. Oggi, 21 Gennaio, ricorre la Giornata Mondiale Dell’Abbraccio, gesto affettivo che porta molteplici benefici a livello fisico e mentale. Una festa creata per molteplici motivi, anche per mettere alle spalle il giorno più triste dell’anno, il Blue Monday e per combattere malumori e riportare l’ottimismo.

Il semplice gesto dell’abbracciare o quello di farsi abbracciare libera dopamina all’interno del nostro organismo, favorendo così la produzione e il rilascio di endorfine. Il tutto nasce nel 1986 per volontà di un sacerdote, Kevin Zaborney, che in Michigan si inventa questa pratica che nel giro di pochi anni conquista il mondo intero. Quella di oggi rappresenta anche l’occasione per ricordare quali sono gli effetti benefici associati a questo gesto molto semplice, ovvero quello dell’abbraccio.

La Giornata Mondiale Dell’Abbraccio ha un impatto assolutamente positivo. Infatti, oltre ai benefici psicologici, vi sono anche benefici emotivi e sociali. L’abbraccio, infatti, provoca un calo del cortisolo, con conseguente riduzione dello stress, oltre ad avere effetti positivi sulla salute cardiovascolare. Gli abbracci favorirebbero la riduzione dei conflitti, il rafforzamento di attaccamento e dei legami.

L’abbraccio ideale, inoltre, avrebbe una durata media di venti secondi.