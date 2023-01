Baronissi: Siniscalco chiede ulteriore verifica sulle attività della ASD Salernum al “Figliolia”

Il responsabile cittadino di FDI, Tony Siniscalco, in un comunicato ha ricordato le precedenti diffide all’ente territoriale circa le attività non consentite della ASD Salernum Baronissi affermando una una ripresa delle stesse e chiedendo una verifica sui luoghi.

Il comunicato

Apprendiamo con stupore le dichiarazioni del Presidente della ASD Salernum Baronissi, nella persona del sign. Giacomo La Marca, nella fattispecie, laddove ci viene intimato di non diffamare la suddetta società .

In merito a dette dichiarazioni ci preme sottolineare e ribadire che in nessun nostro comunicato è stato mai messo in discussione il pagamento del canone di utilizzo degli impianti sportivi del Figliolia da parte della ASD Salernum.

Oggetto di segnalazione sono state, invece, le differenti anomalie che con note al protocollo, sono state poi accertate dallo stesso ente Comunale.

Nello specifico con nota al protocollo 38629 del 15/12/2022 il comune di Baronissi invita e diffida ad horas l’ASD Salernum a cessare attività come da punto 7 attraverso il “divieto d’uso delle lavatrici presenti nel fabbricato”, a rimuovere adesivi pubblicitari, a lasciare tutti i locali del comune occupati abusivamente, a ripristinare in pratica tutte le situazioni che nemmeno in via temporanea l’ente aveva mai autorizzato.

Successivamente nota al protocollo n. 39251 del21/12/22 è stato accertato che la ASD Salernum ha ottemperato al ripristino di tutte le violazioni(ammettendo di fatto le proprie colpe) che gli erano state contestate , al punto 7 della nota si rileva che “le lavatrici risultano scollegate dalla rete e non utilizzate “, tranne però il container.

Di ogni nostra dichiarazione esistono prove ed esistono note del comune che le confermano .

Ora purtroppo ci arrivano nuove segnalazioni, suffragate da prove, per cui l’attività di lavanderia sembra essere ripresa .

A questo punto abbiamo protocollato , come circolo fratelli d’Italia Baronissi, una nuova richiesta tesa alla verifica dello stato dei luoghi ad oggi, con contestuale richiesta di chiarimenti rispetto alla delibera n.3 del 09/01/2023.

In riferimento a tale ultimo atto della giunta avevamo già manifestato le nostre perplessità, ora più che mai , chiediamo delucidazioni all’Assessore il quale ha cambiato idea dall’ultimo Consiglio comunale ad oggi , prima intimando la rimozione del container, poi con una nuova delibera che contraddiceva la prima , autorizzando il solo container e non le attività che c’erano dentro; come volevasi dimostrare le mezze misure sono solo da trampolino per nuove irregolarità: ancora una volta la scelta è stata pessima perché tutte le attività sono riprese.

Con questi repentini e inspiegabili cambiamenti di rotta, l’assessore ha dimostrato di non tutelare ne’ i cittadini nè il patrimonio dell’ente. Chiediamo, pertanto, nuovamente le dimissioni.

Concludiamo riaffermando che resta quanto di più lontano da noi intraprendere una diatriba con la ASD Salernum, noi siamo per lo Sport , ma abbiamo l’obbligo, l’onere e l’onore di tutelare i cittadini del nostro comune e le proprietà del nostro comune da usi impropri e da cattive gestioni siano queste dell’ente o delle società che si ospitano.